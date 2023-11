I nostri calcoli statistici e lo studio delle serie storiche disponibili ci fanno ritenere che l’attuale ciclo economico stia andando verso un soft landing. Come più volte spiegato su queste pagine, la curva dei rendimenti non è un indicatore valido al 100% e che in contesti similari, la loro inclnazione negativa non ha portato a recessione ma a un atterraggio morbido dell’economica. Potrebbbe quindi profilarsi un contesto ideale per la crescita dei prezzi delle materie prime e dei mercati azionari. Quali opportunità potrebbero profilarsi da ora in poi? Sul legname sembra un bottom di lungo termine in formazione.

La materia prima e la sua storia recente

Il legname future scadenza dicembre ha chiuso la sua ultima seduta di contrattazione al prezzo di 543 circa. Da inizio anno ha segnato il minimo a 490,5 e il massimo a 833,8.

Nell’anno 2021 la materia prima ha segnato il suo massimo storico al prezzo di 2.359,6 e da quel livello è inziata una carambola ribassista.

Dalla settimana del 19 settembre 2022 i prezzi si stanno muovendo su una trend line di lungo periodo discendente. Nelle ultime settimane qualcosa sembrebbe essere cambiata. Infatti si stanno disegnando sui grafici minimi e massimi crescenti. Questo potrebbe significare che si è vicini, o è stato già formato un bottom di lungo periodo.

Sul legname sembra un bottom di lungo termine in formazione

Cosa attendere da ora in poi?

I nostri calcoli ci fanno ritenere che si possa essere all’inizio di un mercato bullish per quanto riguarda questa materia prima. Ecco quali potrebbero essere le dinamiche di breve termine:

se nelle prossime tre settimane reggeranno al rialzo i livelli di 521 si ritiene che i prezzi possano spingersi verso l’area di 608. Al superamento e tenuta di quest’area si convaliderebbe un doppio minimo con obettivo di 700 da raggiungere in poche settimane.

Cosa potrebbe far ripartire il trend di lungo termine al rialzo?

La chiusura del mese di novembre superiore ai 522,5.

Ci sono molti elementi che ci fanno essere ottimisti sul legname.

Vedremo poi di volta in volta cosa accadrà.

