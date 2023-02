Sul Ftse Mib ci sono azioni che non salivano così a lungo da 7 anni: cosa fare nelle prossime sedute?

Buzzi Unicem sta portando avanti un rialzo come non se ne vedevano da 7 anni - proiezionidiborsa.it

Sul Ftse Mib ci sono azioni che non salivano così a lungo da 7 anni. Stiamo parlando di Buzzi Unicem. Un titolo che, come abbiamo avuto modo di scrivere qualche settimana fa, appartiene a quella categoria di titoli azionari che senza stupire rendono felici i propri azionisti.

Sul Ftse Mib ci sono azioni che non salivano così a lungo da 7 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 23 febbraio a quota 21,94 €, in rialzo dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo in rialzo così non si vedeva sul titolo da 7 anni. L’aspetto interessante è che questo rialzo è andato avanti senza strappi. D’altra parte andare avanti, sia al rialzo che al ribasso, senza troppi strappi è una prerogativa del titolo che presenta un beta inferiore a 1. Ciò vuol dire che le azioni Buzzi Unicem riproducono l’andamento dell’indice principale con un fattore di demoltiplicazione. Tuttavia, a conferma della forza del titolo, notiamo come da inizio anno la performance di Buzzi Unicem (+21%) sia stata superiore a quella del Ftse Mib salito solo del 15%.

Per il resto le medie sono incrociate al rialzo e al momento non si vedono grossi ostacoli nel percorso rialzista del titolo.

La valutazione del titolo secondo i multipli di mercato

Dal punto di vista della valutazione le azioni Buzzi Unicem risultano essere sempre sottovalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, in termini dei multipli degli utili, rapporto prezzo/utili, il titolo è a sconto di circa il 40% rispetto alla media dei suoi competitors. Lo stesso livello di sottovalutazione, poi, è anche confermato dal Price to Book ratio. Inoltre, i rapporto prezzo su fatturato è relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Per il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le quotazioni di Buzzi Unicem sono sopravvalutate di circa il 15%

Questo scenario è confermato dagli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 7% circa. Tuttavia, va notato che le raccomandazioni degli analisti presentano un’ampia dispersione dei prezzi obiettivi medi presentati.