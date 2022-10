Su Netflix Vatican Girl e The Watcher ci terranno incollati al divano

Nel periodo autunnale su piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime Video vengono caricate serie televisive per tutti i gusti. L’accorciarsi delle giornate e il freddo della sera, infatti, spinge molti a restare a casa davanti al televisore. Un buon modo per passare il tempo durante weekend piovosi o prima di andare a dormire. Le serie televisive e i film presenti su queste piattaforme sono davvero tantissimi e questo potrebbe provocare una certa confusione. Tra tutti, però ce ne sono alcune che non andrebbero assolutamente perse. Tra queste troviamo Wanna, la storia della famosa venditrice e Dahmer.

Oltre alle serie TV anche film come Taxi Driver o The Truman Show. Anche oggi si rimarrà sulla piattaforma Netflix per segnalare due nuove serie da guardare subito. Da un lato “Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi” e dall’altra “The Watcher”.

Su Netflix Vatican Girl e The Watcher ci terranno incollati allo schermo

La prima serie di cui si tratterà è Vatican Girl che ripercorre le fasi successive alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Una ragazzina di soli quindici anni che viveva, con la sua famiglia, all’interno delle mura vaticane e che scomparve improvvisamente nel 1983. Una vicenda tutta italiana che la docuserie di Netflix ripercorre nei dettagli. Le diverse piste seguite, le indagini, i dubbi, le smentite e le testimonianze più o meno inedite, rendono la serie molto interessante.

La consapevolezza che si tratta di una storia vera, tuttavia, farà sorgere una certa ansia nello spettatore. Un fatto di cronaca che chi oggi ha più di cinquant’anni ricorderà molto bene. Il fatto che la famiglia vivesse in Vaticano ha trasformato la vicenda in un caso internazionale di cui si occuparono anche i media esteri. Oggi, con la serie di Netflix, sarà possibile fare una sorta di ripasso o direttamente scoprire la vicenda nel dettaglio.

The Watcher

La seconda serie televisiva da non perdere su Netflix è The Watcher. Tutto un altro tenore rispetto a Vatican Girl, la serie è un thriller dalla trama che sa di già sentito. Una famiglia si trasferisce in una nuova casa all’interno di un quartiere residenziale ma la felicità iniziale si trasforma presto in ansia. Puntata dopo puntata, infatti, i vicini di casa diverranno sempre più strani e poco amichevoli. Una mania di controllo che si trasformerà in un vero e proprio incubo per la famiglia. Una trama che, come si scriveva, sa di già sentito ma che evolverà in maniera del tutto inaspettata nel corso delle puntate. La descrizione ideale di una società che fatica ad accettare i cambiamenti e che, addirittura, tende ad ostacolarli.

Ad allietare le serate autunnali ci penseranno, quindi, su Netflix Vatican Girl e The Watcher.