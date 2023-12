Dopo un 2022 chiuso in ribasso a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il Ftse Mib ha registrato un rialzo di circa il 30% al termine del 2023. Una performance molto importante che eguaglia quella del 2021, quando avevamo assistito alla ripresa post-covid. Cosa potrebbe accadere adesso? Il 2024 vedrà il Ftse Mib diretto verso i massimi storici? Oltre a queste domande cercheremo di individuare, attraverso l’utilizzo dell’analisi grafica, anche quelli che potrebbero essere gli scenari più probabili di breve/medio periodo.

Il 2024 vedrà il Ftse Mib diretto verso i massimi storici? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 29 dicembre in rialzo dello 0,07% rispetto alla seduta precedente a quota 30.521. La settimana ha chiuso invariata.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ha visto la conferma della tendenza rialzista, ma è evidente la difficoltà delle quotazioni di accelerare al rialzo. Solo una chiusura settimanale superiore a 30.637 potrebbe dare nuova forza ai tori. Va notato che sono ormai quattro le settimane consecutive che vedono le quotazioni chiudere su livelli molto vicini. Un segnale evidente di incertezza sul futuro dei prezzi. Solo una chiusura settimanale inferiore a 29.335 potrebbe mettere in difficoltà lo scenario rialzista.

Time frame mensile

Con le chiusure di novembre e dicembre il Ftse Mib Future è riuscito a recuperare un importante livello che nei mesi precedenti era stato rotto al ribasso. Parliamo di area 29.576 grazie alla rottura della quale potrebbe avere ripreso la tendenza rialzista in corso che ha come prossimo, possibile, punto di inversione, area 33.548. Questo livello è particolarmente importante in quanto rappresenta i massimi degli ultimi 20 anni. La sua rottura potrebbe rappresentare il viatico per il raggiungimento dei massimi storici in area 50.000.

Una chiusura mensile inferiore a 29.576, invece, potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase ribassista.

