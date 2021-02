Studiare online sta destando problemi a tanti studenti di tutto il mondo. La famosa DAD (Didattica A Distanza) di cui ormai si sente tanto parlare, ha rivoluzionato il modo di fare scuola. Fare scuola nel duplice senso di insegnare e apprendere, che si tratti di mondo scolastico o di mondo universitario.

Gli studenti delle principali città italiane sono scesi in piazza per protestare contro questo tipo di didattica e ricominciare finalmente ad andare in aula. Purtroppo la pandemia non permette ancora di avere un quadro ben delineato di quello che sarà il futuro dell’istruzione, ma sappiamo che qualcosa è cambiato.

Accanto ai lati negativi della formazione a distanza, tuttavia, ve ne sono tanti positivi.

Difatti, è possibile studiare nelle migliori università del mondo gratuitamente e restando comodamente a casa. Non ci si crede? Vedere per credere.

Da Yale alla Columbia University

Già da qualche anno, molte università hanno messo a disposizione alcuni loro corsi su specifiche piattaforme online. Dai corsi brevi di poche ore ad altri più lunghi di una durata superiore ai 30 giorni.

Tra gli Istituti accademici americani di maggior rilievo troviamo Harvard, Yale e Brown, ma anche altri inglesi e francesi. Tra questi ultimi, due esempi sono l’Imperial College of London e Sciences Po Paris. Senza parlare poi delle prestigiose università italiane. Anche La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano e la Bocconi School of Management erogano corsi online.

I principali settori

I principali settori di formazione riguardano il business, le scienze sociali, lo sviluppo personale e l’insegnamento. Ma anche, e forse soprattutto, le discipline più tecniche e scientifiche come l’informatica, la matematica, l’ingegneria, la programmazione, il design e le scienze mediche.

La maggior parte dei corsi è erogata gratuitamente, ma se si vuole ottenere la certificazione si deve spendere una cifra variabile a seconda del tipo di formazione.

Abbiamo scoperto che è possibile studiare nelle migliori università del mondo gratuitamente e restando comodamente a casa. E questa è sicuramente una grande scoperta.