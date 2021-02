La rucola visto il suo sapore un po’ più amaro non è tra gli alimenti preferiti di tante persone. Eppure non solo fa molto bene alla salute, ma è anche tanto versatile. Si può mangiare a insalata, come condimento in vari primi piatti, perfino sulla pizza. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa prepariamo una ricetta molto gustosa e semplicissima. Che ci costerà neanche 5 euro.

La rucola è la protagonista di questo primo piatto cremoso e facile da preparare

Chi l’ha detto che l’unico vero pesto è quello di basilico? Usando la rucola si può preparare un gustoso primo piatto. Il pesto di rucola si può usare come unico condimento, ma si può anche abbinare a del pesce. Per esempio usandolo come base di uno spaghetto con le vongole. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti per 4 porzioni

50gr di gherigli di noci;

25gr di pinoli;

100gr di parmigiano reggiano;

60gr di pecorino;

2 spicchi d’aglio;

60gr di rucola;

150ml circa di olio extravergine d’oliva;

Sale q.b

Procedimento

Prima di tutto laviamo bene la rucola. Sia che si tratti di quella in busta del supermercato, sia quella comprata all’ortofrutta. Dopodiché l’asciughiamo bene, tamponandola su un canovaccio. Prendiamo un mixer tritatutto. Ci mettiamo dentro le noci, i pinoli e i due spicchi d’aglio. Cominciamo a tritarli. Poi aggiungiamo le nostre foglie di rucola, un po’ di sale e un filo d’olio. Azioniamo il mixer e man mano aggiungiamo anche il parmigiano e il pecorino. Continuando a tritare e a intervallare l’aggiunta dell’olio. Finché non si sarà raggiunta la consistenza che preferiamo. Meglio un po’ più denso, così aggiungendo l’acqua di cottura la nostra pasta sarà super cremosa.

Ora il pesto di rucola è pronto. Cuociamo le nostre porzioni di spaghetti e condiamole al volo. Un po’ di acqua di cottura e il pesto e mantechiamo. Se abbiamo qualche noce avanzata possiamo tritarla al coltello e decorare il piatto.

Ed ecco, la rucola è la protagonista di questo primo piatto cremoso e facile da preparare. In pochissimo tempo si può realizzare un piatto gustoso e originale. Senza per forza accontentarsi del solito pesto al basilico.

