Moltissimi di noi hanno sentito parlare di università estere tanto famose quanto irraggiungibili. Nomi quali Oxford, Stanford o Cambridge sono sinonimo, infatti, sia di eccellenza accademica che di alti costi universitari.

Pochi, però, sanno che al giorno d’oggi è possibile farsi una formazione di livello internazionale senza spendere una fortuna. Vediamo ora come farsi una formazione spendibile nel mondo del lavoro senza spendere un patrimonio.

I nuovi orizzonti dell’istruzione

Pochissimi di noi avrebbero pensato solamente pochi anni fa che la formazione si sarebbe spostata dalle aule universitarie a quelle domestiche.

La formazione online è diventata al giorno d’oggi una normalità. Quando anche solamente parlarne pochi anni fa sarebbe sembrato visionario. Ma vi sono alcune università, in particolare americane, che già dal 2012 pensavano a come avrebbe potuto essere un mondo digitalizzato.

Queste università avevano creato delle piattaforme per permettere a chiunque di poter studiare da casa senza bisogno di frequentare fisicamente le lezioni. Grazie a queste piattaforme è possibile, al giorno d’oggi, studiare tranquillamente da casa, dei corsi a piacimento, erogati da alcune delle migliori università al mondo. Scopriamo assieme come questo sia possibile.

Il mondo dei MOOC

MOOC sta per “Massive Open Online Courses” che, tradotto in italiano, si potrebbe tradurre come “corso online massimamente aperto”. Spiegato in parole povere, si tratta di corsi universitari erogati in maniera gratuita da alcune delle migliori università al mondo.

Per accedere a questi corsi basterà iscriversi ad alcuni website online, di cui i più famosi sono ad ora Coursera ed ed-X. In questi sarà possibile trovare dei corsi singoli, come anche delle piccole specializzazioni, dedicati a campi ampiamente studiati nelle università.

Unico inghippo? Se si vuole ottenere un certificato sarà necessario pagare somme che si aggirano intorno a 100 euro per corso. Allo stesso tempo, però, si potrà accedere ad un’istruzione di altissimo livello con dei corsi che stanno iniziando ad essere riconosciuti dal mondo del lavoro.

Detto questo, abbiamo capito come farsi una formazione spendibile nel mondo del lavoro senza spendere un patrimonio.