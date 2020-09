Strofina del collutorio sotto le ascelle. Il trucco è geniale. Il collutorio è un prodotto che si usa per l’igiene dentale. Infatti i tre step da fare per dei denti sani e bianchi sono: usare il filo interdentale, passare lo spazzolino e usare il collutorio. Ma il collutorio serve veramente solo a questo? Ebbene no, ha tantissimi altri usi. Abbiamo visto come può essere usato per eliminare la screpolatura dei talloni (clicca qui per leggere l’articolo), oppure perché bisogna gettarlo nel water. Ma sotto le ascelle? Perché può essere usato anche sotto le ascelle?

Il collutorio può sostituire il deodorante e nemmeno lo sapevi

Chi lo avrebbe mai detto. Il collutorio al posto del deodorante. Ebbene sì, ha anche questo bizzarro, ma super efficiente utilizzo. Infatti se il vostro deodorante finisce improvvisamente e avete una cena, un appuntamento, oppure dovete andare al lavoro, usate il collutorio. È sempre meglio che arrivare a fine giornata con un odore sgradevole sotto le ascelle. Oppure entrare in ufficio con le ascelle che già di prima mattina hanno un odore per niente simile alle rose.

Come fare per avere delle ascelle profumate con il collutorio?

Il trucco che vi sveliamo oggi è veramente semplice. Infatti tutto ciò che serve è il vostro collutorio e del cotone. Mettete qualche goccia di collutorio sul cotone e passatelo sotto le ascelle. Non serve che mettiate tanto collutorio, ne bastano veramente due gocce. Il collutorio infatti andrà ad assorbire i cattivi odori e lascerà le tue ascelle profumate per tutto il giorno. Quindi, strofina del collutorio sotto le ascelle. Il trucco è geniale e vi eviterà alcuni possibili momenti imbarazzanti dovuti ad una possibile puzza di ascelle.

Non appena poi andrete a fare la spesa ricordatevi di acquistare il vostro deodorante e magari di comprarne uno in più per evitare di rimanere senza. Ma in caso di necessità tutto fa brodo, anzi in questo caso: tutto fa collutorio.