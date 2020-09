Se mangi i popcorn fai attenzione a questa cosa.

Film e popcorn è sempre una bella idea. Distesi sul divano, o da soli o in compagnia, guardare un film chiama a sé inevitabilmente lo stuzzicare qualcosa. Ma se mangi i popcorn fai attenzione a questa cosa. I popcorn sono un alimento che deriva dai chicchi di mais. Si possono acquistare sia in busta sia da fare al microonde o in padella. Se volete fare i popcorn tramite il surriscaldamento dei chicchi di mais dove però stare attenti ad una cosa.

Lo studio scientifico

L’Università del Minnesota ha condotto uno studio, pubblicato sul Chemical Research in Toxicology, dove spiega che all’interno dei pacchetti popcorn fai da te si nasconde un danno alla nostra salute. Hanno scoperto che viene inserito il diacetile, un additivo molto pericoloso per l’essere umano. Per questo motivo bisognerebbe sempre fare attenzione quando si consultano le etichette dei cibi. Il diacetile è un aromatizzante, derivato dalla fermentazione alcolica, e serve a dare quel sapore di burro ai popcorn.

Pensate che ai lavoratori di diverse fabbriche che producono aromi artificiali per il burro è stata diagnosticata la bronchiolite obliterante. E varie autorità hanno definito la malattia “polmone del lavoratore di popcorn”.

Se mangi i popcorn fai attenzione a questa cosa

Per questo motivo quando acquistate al supermercato i popcorn in busta, da fare al microonde, fate sempre attenzione alla lista degli ingredienti. E se leggete il nome di questo aroma artificiale è consigliato virare su un altro prodotto. Sempre in rispetto della nostra salute. Quindi se siete degli amanti dei popcorn, forse è meglio ridurre la sua assunzione. Per uno snack davanti al vostro film preferito potete infatti scegliere tantissimi altri prodotti. Ovviamente anche gli altri alimenti definiti junk food non sono il massimo per la nostra salute, quindi è sempre meglio consumare questi in cibi in bassissima dose e solo in occasioni speciali. Ma bisogna evitare che diventino un cibo fisso nelle nostre case.

