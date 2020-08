Sai perché il collutorio è fantastico per i talloni screpolati? La risposta ti lascerà senza parole. I dentisti lo consigliano per lavare i denti, ma il collutorio è molto di più. Avete mai provato a metterlo sui talloni screpolati? Spesso magari a causa di scarpe non comode oppure perché si cammina sul pavimento a piedi nudi i talloni si possono indurire. Ma a volte si possono anche screpolare. Siamo soliti fare pedicure dall’estetista oppure andare in farmacia e comprare delle creme idratanti. Ma il collutorio dovete sapere che non è adatto solo per ottenere una maggiore pulizia dei denti. Perché gli usi alternativi del collutorio sono tantissimi e ce ne sono alcuni che vi lasceranno sbalorditi.

Hai piedi secchi e talloni screpolati? Prova il collutorio invece di andare a fare una pedicure. Tutto quello che vi serve è un litro d’acqua tiepida, un bicchiere di aceto bianco e un bicchiere di collutorio. Versate in una bacinella tutti e tre i liquidi. Poi immergetevi i piedi per circa 15 minuti. Terminati questi 15 minuti, potete asciugarli con un asciugamano tamponando con una certa forza. In questo modo piano piano la pelle morta tenderà a staccarsi dai vostri piedi. E i piedi risulteranno lisci, senza brutti solchi o pellicine secche.

Altri benefici del collutorio

Il collutorio non solo vi farà sparire quei talloni secchi e brutti. Ma vi aiuterà a contenere anche il cattivo odore dei piedi ed è fantastico contro la micosi alle unghie. Quindi, prima di recarvi in farmacia ad acquistare un prodotto specifico per i piedi oppure a fare una pedicure, pensate sempre ai vari prodotti che avete in casa. Perché aceto e collutorio sono due elementi che si hanno quasi sempre nell’armadio. Quindi prova a usare il collutorio sui talloni screpolati: ne rimarrai sbalordito.