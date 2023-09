Straordinario quanto rendono 20.000 euro investiti sul conto deposito Smart Bank 5 e su un BTP pari durata

Come ottenere un buon rendimento dei soldi-Foto da imagoeconomica

Per investire dei soldi fermi sul conto corrente, i conti di deposito e BTP sono due alternative sicure e redditizie. Ecco quanto si guadagna adesso investendo in un conto deposito e in un BTP con scadenza 60 mesi.

Se vuoi investire i tuoi soldi in sicurezza per un periodo di 5 anni, oggi puoi scegliere tra un BTP oppure un conto deposito. Entrambi sono strumenti a basso rischio, ma offrono rendimenti diversi a seconda delle condizioni di mercato e delle caratteristiche dell’emittente. Ma su quale conviene puntare e quanto si può guadagnare investendo 20.000 euro in ciascuno di essi?

Tasso crescente fino al 6% per il conto deposito 5 di Smart Bank

Smart Bank è una banca online fondata nel 2022 da Cirdan Group, impresa d’investimento con sedi a Milano e Londra. Smart Bank offre ai suoi clienti servizi finanziari in maniera digitale e a bassi costi. Tra questi servizi vi è il Conto Deposito Smart 5.

Il Conto deposito 5 di Smart Bank ha delle caratteristiche quasi uniche tra i conti deposito, tra cui l’offerta di un tasso crescente col passare del tempo. Si parte con un rendimento del 4,5% per il primo anno e si arriva al rendimento del 6% per il quinto anno. Il tasso medio effettivo è del 3,7% annuo. La liquidazione degli interessi avviene annualmente. Purtroppo questa offerta scadrà il 6 ottobre, a meno che non venga reiterata.

Cedola annuale del 4,75% per il BTP scadenza settembre 2028

Un BTP è un titolo di Stato italiano che rappresenta un prestito che i risparmiatori fanno allo Stato. Questo si impegna a restituire il capitale alla scadenza e a pagare una cedola (un interesse) ogni sei mesi. I BTP sono emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono negoziati sul mercato telematico delle obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana.

Il BTP scadenza settembre 2028 (ISIN IT0004889033) ha una vita residua di 5 anni, quindi una durata pari al Conto deposito 5. Il titolo ha una cedola semestrale del 4,75% che paga a marzo e settembre di ogni anno. Al momento della stesura dell’articolo, il BTP aveva un prezzo di 103,4 e un rendimento annuo netto del 3,4%

Straordinario quanto rendono 20.000 euro investiti oggi nel Conto deposito 5 o nel BTP

Immaginiamo di avere 20.000 euro da investire in un prodotto sicuro e con rendimento garantito e di non avere bisogno dei soldi per 5 anni. Il Conto deposito 5 e il BTP sono due ottime soluzioni. Ma quanto rendono? Se investiamo oggi 20.000 euro nel Conto Deposito Smart 5, otterremo alla scadenza un guadagno di circa 3.700 euro, con un tasso di interesse medio annuo del 3,7% effettivo.

Se invece acquistiamo oggi 20.000 euro di BTP scadenza settembre 2028 al prezzo ufficiale di 103,4 centesimi, avremo un rendimento netto a scadenza del 3,4%. Il guadagno sarà di circa 3.500 euro al netto di tasse e commissioni.

Quale prodotto conviene di più?

Davvero straordinario quanto rendono 20.000 euro investiti in questi due prodotti. Il Conto Deposito Smart 5 offre un rendimento leggermente superiore al BTP, ma valutare solamente in base al guadagno sarebbe fuorviante. Entrambi i prodotti hanno lati positivi e negativi. Inoltre ricordiamo che gli investimenti in un conto deposito sono tutelati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) fino a 100.000 euro. Infine se il tuo orizzonte temporale è più corto, i conti deposito o i BTP possono massimizzare i guadagni anche su periodi più brevi.