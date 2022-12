Mauro Corona e il più grande segreto della sua vita e non si tratta del tradimento alla moglie

Ospite e opinionista del programma Carta Bianca con Bianca Berlinguer, Mauro Corona ha 72 anni ed è un appassionato di montagna, alpinismo e scrittura. Ha una moglie e 4 figli e porta dentro di sé un grande dolore. Di cosa si tratta.

È la spalla ironica di Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer. Mauro Corona ha superato i settanta e da come si pone si intuisce bene che non ha più nulla da perdere. Mai sia però il sipario televisivo di RAI3 venga meno! Corona per non perdere la pagnotta, ma soprattutto la vetrina del piccolo schermo, chiede persino scusa alla padrona di casa. Un tocco di umiltà dopo che Bianca lo allontana dal programma e dalla rete Rai per l’offesa in diretta, quando lui le dà della “gallina”. Un passaggio indimenticabile che rende molto pepata una discussione tra i due che obiettivamente sfora di troppo i confini del buon senso.

Quel malloppo duro di cui pochi sanno

Del montanaro per passione e per scelta, alpinista e innamorato delle scalate in montagna, si scrive di tutto e si conosce molto. Però, dalle righe che scrive di suo pugno, scopriamo una pagina buia del suo passato. Infatti, Mauro Corona e il più grande segreto che porta dentro da ragazzo riguarda la sua vita all’interno della famiglia d’origine. Per sua stessa ammissione, la madre Lucia ad un certo punto và via di casa e per molto tempo lui vive senza la figura materna. Si lega molto a suo nonno, tant’è che, quando poi morirà, per Mauro sarà una sofferenza tra le più profonde.

Corona racconta anche di quando la madre rientra in famiglia e ricomincia a litigare con il padre. Scrive, così, della fine della sua serenità, minata quotidianamente dalle liti (anche) a suon di botte. Nella sua vita, dunque, c’è il grande vuoto che lascia la mamma quando abbandona il nido domestico per alcuni anni e poi, al ritorno, la mancanza di serenità familiare. Così, il personaggio scapigliato porta nel suo intimo una zona d’ombra, di buio profondo che certamente incide sulla sua formazione e anche sulla sua capacità di scrivere e cogliere sentimenti profondi. E in corrispondenza delle festività natalizie certi ricordi amari del passato riaffiorano e ti spingono giù, come il ribasso dei mercati.

Mauro Corona e il più grande segreto d’infanzia della sua vita

L’uomo e personaggio televisivo mette anche su famiglia. Ha una moglie e quattro figli. Qualche anno fa pare parli di tradimento nei confronti della sua Francesca, durante l’intervento in una nota trasmissione radiofonica. Che stesse scherzando, potrebbe anche darsi! Vista la verve tra il serio e il faceto, non possiamo che immaginare lo dica per faciloneria o per vezzo.