Parliamo spesso nei nostri articoli dell’importanza di non avere la pressione sanguigna troppo alta. Misurarla con frequenza e adottare uno stile di vita equilibrato soprattutto a tavola è fondamentale per la nostra salute. Però soprattutto d’estate chi va più in difficoltà sono i soggetti che soffrono di pressione bassa. Cosa che capita soprattutto ai bambini e alle nostre compagne. Allora, stop a questo errore per gli sbalzi di pressione assumendo invece questi 4 alimenti benefici.

L’importanza dello sport con moderazione

Da addetti ai lavori sosteniamo sempre la fondamentale importanza dello sport per il benessere fisico e mentale. Dobbiamo però essere anche così intelligenti da capire che fare sport d’estate, con l’afa, la cappa di umidità e magari 35 gradi all’ombra non è poi così salutare. Proprio un’attività sportiva fatta con poco criterio, in queste giornate estive, può provocare dei cali improvvisi di pressione. Cosa che può accadere a maggior ragione dopo quasi 24 mesi di stop forzato o attività fisica rallentata per colpa della pandemia. Un fisico poco allenato corre infatti il rischio di subire un effetto vasodilatatore che unito alla pressione bassa causa debolezza ma anche dei malori.

Stop a questo errore per gli sbalzi di pressione assumendo invece questi 4 alimenti

Il nostro appello è rivolto soprattutto in questo periodo anche a chi va in vacanza nei villaggi turistici dove ci sono attività sportive e ricreative. Se non siamo allenati, non facciamo l’errore di allenarci e fare sport senza pensarci.

Detto questo ecco che il nostro organismo per evitare degli sbalzi di pressione ha bisogno anche di alimenti che gli forniscano energia a rilascio graduale. Non demonizziamo per questo i carboidrati, che anzi assunti con moderazione contribuiscono a evitare gli sbalzi di pressione. Unitamente a 4 alimenti che fanno al caso nostro: pesce, carne bianca, uova e formaggi magri. Ricordiamo anche che per evitare troppa densità del sangue, chi soffre di pressione bassa deve limitare l’uso del sale.

