In estate fino all’autunno inoltrato abbiamo a che fare con le fastidiosissime zanzare. Questi insetti, oltre a pungere disturbano anche di notte, rendendo il sonno impossibile. Il fastidio aumenta e si amplifica poi in quelle notti dove il caldo è davvero snervante e insopportabile. In molti sono alla ricerca di soluzioni naturali per allontanare questi insetti e evitare l’utilizzo di sostanze chimiche che potrebbero irritare la nostra pelle o addirittura fare male alla salute e danneggiare l’ambiente.

In questo articolo spieghiamo come tenere lontano le zanzare e gli insetti con un ingrediente naturale che tutti abbiamo in casa.

Il rimedio che proponiamo è completamente naturale, economico e molto semplice da preparare.

Se abbiamo provato di tutto: oli essenziali, piante contro le zanzare, gli spray di tutte le tipologie, possiamo sperimentare l’utilizzo del limone arrostito.

Sembra una pietanza da cucinare ma non è così ed ora spieghiamo meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Con meno di dieci minuti per prepararla, terremo lontane le zanzare, fino a quando la forte aroma del limone arrostito si sentirà.

Ecco come tenere lontano le zanzare e gli insetti con un ingrediente naturale che abbiamo tutti in casa

Occorrono uno o due limoni. Dividerli a metà e metterli in forno preriscaldato a 100 gradi, per soli cinque minuti facendo attenzione a non farli bruciare.

Durante la cottura lasciare la porta del forno socchiusa per agevolare la fuoriuscita dell’odore del limone, che espandendosi in casa allontanerà le zanzare senza ucciderle. Questi insetti sono dotati di un olfatto molto sviluppato e contrariamente all’uomo, non sopportano l’odore del limone poiché lo ritengono molto sgradevole.

Un altro rimedio naturale molto semplice, conosciuto e consigliato dalle nostre nonne è quello di strofinare un limone sulla pelle.

Nel caso in cui si è stati punti da una zanzara, nonostante tutte le precauzioni adottate, mettere una fettina di limone sulla pelle aiuta ad attenuare gonfiori e pruriti.