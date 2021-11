Per pulire la piastra del ferro da stiro ecco i trucchetti che eliminano efficacemente bruciature e calcare

Se è già da un po’ che abbiamo acquistato il nostro ferro da stiro è probabile che questo cominci ad aver bisogno di manutenzione. Infatti a seguito dei numerosi utilizzi il ferro da stiro potrebbe apparire bruciato sulla piastra ed aver accumulato più calcare del dovuto anche nel serbatoio.

Questi piccoli inconvenienti del ferro dovrebbero essere trattati non appena ne notiamo la presenza dal momento che entrambi potrebbero macchiare i vestiti. Se infatti già è faticoso passare ore su vestiti e camicie per stirarle, l’ultima cosa che vorremmo è macchiarli mentre lo facciamo. Pulire la piastra del ferro da stiro ecco i trucchetti che eliminano efficacemente bruciature e calcare.

Calcare non solo sulla piastra

I fastidiosi depositi di calcare, oltre che sulla piastra, potrebbero comparire anche nel fondo del serbatoio del ferro rischiando di intasare i fori del vapore. Sarà dunque opportuno pulire sia la parte esterna che quella interna del ferro da stiro. Per farlo dovremo munirci di acqua distillata che mescoleremo con dell’aceto bianco. Inseriamo la miscela nel serbatoio del ferro lasciando che questa agisca per 30 minuti. Successivamente, elimineremo il liquido attraverso l’emissione di vapore del ferro per liberare il serbatoio e permettere ai forellini di sfogare liberamente.

Per quanto riguarda la parte esterna invece possiamo ricorrere ad una miscela di aceto e sale con cui bagneremo un panno morbido. Quando la piastra è fredda, strofiniamo la superficie con questa soluzione anticalcare naturale lasciando agire per qualche minuto. Trascorso il tempo necessario, risciacquiamo il tutto con acqua. Fortemente sconsigliato, per questa operazione, è l’uso di spugne abrasive che potrebbero graffiare il metallo.

Per quanto riguarda la pulizia della piastra dalle bruciature, oltre ad aceto e sale, potremmo ricorrere ad alcuni segreti della nonna. Uno di questi consiste nell’utilizzo del dentifricio da applicare direttamente sulla piastra bruciata con un panno in cotone. Sfreghiamo per qualche minuto lasciando che il dentifricio agisca per poi accendere la piastra per 5 minuti e successivamente lasciamo freddare. Quando la piastra sarà tiepida, rimuoviamo il composto per veder tornare a brillare la nostra piastra. Infine, un insospettabile trucco è quello dell’utilizzo dei tappi di sughero. Scaldiamo in un pentolino dell’aceto e quando sarà tiepido inzupperemo un tappo di sughero al suo interno. Passiamo il tappo sulle macchie di bruciato che grazie a questa soluzione diventeranno solo un brutto ricordo.

