Il lavoro della badante è un lavoro che ormai sta diventando molto diffuso ai giorni nostri soprattutto in virtù dell’invecchiamento costante della popolazione. Il lavoro di una badante è un lavoro ormai completamente equiparato a qualsiasi altra professione o attività lavorativa. Infatti nel settore domestico esiste un contratto collettivo nazionale da rispettare anche dal punto di vista delle retribuzioni.

Ci sono però degli aspetti molto particolari di questo genere di attività a tal punto che in determinate circostanze alla lavoratrice spetterebbero somme aggiuntive che invece non vengono erogate.

Stipendio badanti maggiorato, ecco quando la lavoratrice deve prendere di più

Non di rado la badante diventa una autentica donna di famiglia soprattutto per gli anziani. In genere la badante viene assunta da una famiglia quando c’è la presenza di un anziano non propriamente autosufficiente. Infatti nel caso in cui l’anziano sia autosufficiente, più che di una badante si ha bisogno di una donna di compagnia. In questo caso non si può parlare di badante bensì di una autentica dama di compagnia.

E cambia lo stipendio come cambiano i minimi tabellari previsti dal CCNL. Oggi però affrontiamo il caso non certo raro di una badante che in famiglia presta assistenza non ad uno ma a due anziani non autosufficienti. Questo è il caso di una coppia di coniugi che per età e patologie, non riescono ad essere, come dicevamo, autosufficienti per le normali attività quotidiane che sono chiamati a svolgere. In questi casi alla badante spetterebbe uno stipendio non solo adeguato ai minimi del CCNL in base alla categoria, ma maggiorato di una somma aggiuntiva. Quindi, stipendio badanti maggiorato, ecco quando il datore di lavoro non può evitarlo.

Ecco gli importi al di sotto dei quali non si dovrebbe scendere

In parole povere se in casa la badante assiste due anziani, cioè una coppia di coniugi entrambi non autosufficienti, alla badante spetta una indennità aggiuntiva di 112,34 euro. Anche in questo caso tutto previsto dal contratto collettivo nazionale. Come già detto diverse volte, lo stipendio minimo tabellare previsto dal contratto di categoria viene adeguato annualmente al tasso di infrazione. Ed anche il 2024 non ha fatto eccezione. Lo stipendio di una badante assunta nel livello DS perché ampiamente qualificata, secondo il CCNL è pari a 1.215,53 euro. Se invece è assunta al livello CS, lo stipendio è pari a 1.127,04 euro al mese.