Mese dopo mese diventano sempre di più i soggetti a cui il Governo ha deciso di togliere da subito il reddito di cittadinanza. Infatti man mano che passano i mesi di fruizione del sussidio, lo stesso viene sospeso a chi termina i 7 mesi di fruizione. Parliamo naturalmente dei beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti a famiglie che non hanno al loro interno minorenni, invalidi o anziani sopra i 60 anni di età. Perché con almeno un soggetto che rientra in queste tipologie, il reddito di cittadinanza può essere percepito fino a fine anno per poi passare all’Assegno di Inclusione. Per quelli a cui il sussidio è sospeso da subito, c’è la novità che si chiama Supporto alla Formazione e al Lavoro. E gran parte della stampa sostiene che molti beneficiari della nuova misura andranno meglio rispetto a prima, cioè a quando percepivano il reddito di cittadinanza. Ma è davvero così?

Come prendere 350 euro al mese di sussidio e cosa lo Stato chiede di fare ai beneficiari del nuovo RdC

Il reddito di cittadinanza è diverso dal Supporto alla Formazione e al Lavoro. Lo sostiene il Governo e a guardare bene le due misure effettivamente è così, nonostante ciò che si legge ovunque. Prendere di più con il Supporto alla Formazione e al Lavoro è difficilissimo. A partire dal fatto che la soglia ISEE per il reddito di cittadinanza era fissata a 9.360 euro mentre per la novità si ferma a 6.000 euro. Con il reddito di cittadinanza un singolo poteva percepire di integrazione al reddito 500 euro al mese. In caso di due singoli, magari marito e moglie, il reddito di cittadinanza saliva a 700 euro al mese di componente aggiuntiva al reddito. Si tratta delle cifre massime, destinate sostanzialmente a soggetti con reddito zero. Con la nuova misura invece si prenderà 350 euro al mese a beneficiario, e per i due coniugi prima citati, sempre 700 euro al mese resterà il beneficio.

Ogni differenza tra le due misure è a vantaggio del RdC

Come prendere 350 euro al mese di sussidio? Il Supporto alla Formazione e al Lavoro però dura 12 mesi mentre il reddito di cittadinanza durava 18 mesi rinnovabile all’infinito, salvo una pausa di un mese tra un rinnovo e l’altro. Non parlare di differenza in questo senso è impossibile. Oltretutto, per poter prendere il nuovo sussidio, bisogna andare prima al collocamento a sottoscrivere il patto di lavoro.

Con il reddito di cittadinanza prima assegnavano il sussidio, poi i beneficiari dovevano attendere la convocazione dei Centri per l’Impiego. Anche in questo caso marcata differenza. Solo famiglie con 4 adulti in casa, tutti senza reddito e senza lavoro, adesso potrebbero prendere di più rispetto al passato. Infatti con il reddito di cittadinanza prima prendevano 1.050 euro al mese, mentre adesso, in 4 prenderanno in totale 1.400 euro.

Ma tutti e 4 dovranno aderire ai percorsi di formazione, qualificazione e ricerca di lavoro. E soprattutto, come dicevamo, prenderanno 1.400 euro per 12 mesi e non 1.050 euro per 18 mesi rinnovabili. Già il solo percepire il sussidio per la durata originaria di 18 mesi porta la famiglia a perdere molto nel passaggio dal reddito di cittadinanza al Supporto Formazione e Lavoro.