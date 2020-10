L’antiriciclaggio è un cancro mondiale. Stare lontani dal denaro sporco per non finire in situazioni inquietanti. Perciò, a noi interessa guardare in casa nostra. L’Italia non ha la patente di immunità. Per questo motivo affrontiamo il discorso tra i nostri confini. L’Unità di Informazione Finanziaria ha iniziato ad operare dal 2008, nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

Cosa fa l’Unità di Informazione Finanziaria

Ogni 30 maggio l’Uif redige il Rapporto annuale inviando le risultanze al Ministro dell’Economia e delle finanze. La relazione presentata al Parlamento verte sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La Banca d’Italia ha il compito di redigere una relazione in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all’Unità stessa.

Quante segnalazioni antiriciclaggio

Intanto nel 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria ha certificato che le segnalazioni antiriciclaggio hanno sfondato le 100mila unità. Una montagna di segnalazioni oscure e inquietanti. L’Italia, dopo questi fenomeni, quali risultati concreti ha ottenuto? Terroristi, clan malavitosi, strozzini, banchieri disonesti continuano a navigare nel torbido. L’impianto normativo è cresciuto per l’introduzione di Leggi, norme, articoli, commi.

Nel frattempo, però, i risultati non sono quelli auspicati. Gli istituti finanziari e i professionisti italiani si dimenano nella lettura. L’unico risultato che riescono ad ottenere è di mettersi in contrapposizione con i clienti. La Legge, infatti, prevede sanzioni esemplari.

Passo falso

Di conseguenza, professionisti, banche, imprese hanno una paura tremenda di finire nel tritacarne dell’antiriciclaggio. Finire con tutti e due i piedi in questo mondo perverso basta poco. Dal 2015 è stato introdotto il reato di autoriciclaggio.

Di conseguenza, il mondo imprenditoriale si trova spalle al muro. Basta un semplice provvedimento e l’azienda va in frantumi. Sulle imprese non pesa solo il provvedimento fiscale, si aggiungono tante altre restrizioni. Chi oggi ha voglia di avviare una attività è un eroe perché sfida un ginepraio di problemi. Il consiglio è stare lontani dal denaro sporco per non finire in situazioni inquietanti.