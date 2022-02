Stanchezza, insonnia e dolori articolari potrebbero significare carenza di magnesio ma attenzione a esami ematici e integratori sbagliati

Il magnesio è un minerale molto importante per il nostro organismo. Determina la qualità dell’attività nervosa e muscolare, la salute delle ossa e del cuore e il funzionamento del metabolismo.

L’organismo cerca di tenere in equilibrio la quantità utilizzata dalle cellule prelevandola da ossa e intestino quando inizia a scarseggiare. L’intestino infatti lo assorbe prima che i reni lo filtrino e che venga espulso tramite le urine.

Sono i sintomi come stanchezza, insonnia e dolori articolari ad avvertirci che le scorte sono limitate. La misurazione dei valori di magnesio nel plasma tramite appositi esami arriva in un secondo momento.

Alimentazione e controllo

Le verdure come spinaci e bieta o le crucifere come broccoli e cavoli se inseriti in una dieta equilibrata sono in grado di darci il fabbisogno utile all’organismo.

Ma anche pasta e riso integrali non essendo raffinati mantengono un alto contenuto minerale così come legumi, frutta secca e cacao. Bisogna però fare attenzione perché gli alimenti che contengono fibre limitano l’assorbimento del magnesio rendendo vana la sua presenza e i benefici.

Quando andiamo dal medico lo facciamo per una ragione cioè perché siamo in sofferenza.

Non dormire la notte o avere dolori persistenti ma anche accumuli di liquidi, nausea o aritmia possono avvertirci che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Prestare attenzione al fisico è molto importante per intervenire prima possibile così come mantenere un corretto consumo di acqua e controllare che l’eliminazione sia costante. Il funzionamento dei reni è fondamentale per garantire il giusto equilibrio di minerali.

Se i reni non funzionano bene potrebbe verificarsi una diminuzione di sodio e cloro che invece sarebbero più concentrati in caso di perdita eccessiva di liquidi.

Diabete e insufficienza renale potrebbero creare questi tipi di scompensi.

Nel caso in cui lo stress ci stia causando questi disturbi, il medico prescrive le analisi del sangue e in seguito se necessario potrebbe avvertirci di modificare la dieta e di utilizzare degli integratori.

E qui dobbiamo stare attenti a non commettere un errore grossolano.

Gli integratori di magnesio citrato che troviamo in commercio operano al di fuori delle nostre cellule e non sono utili per combattere stanchezza o insonnia dovuti allo stress. Possono invece essere un rimedio per la stitichezza.

Il prodotto che invece ci aiuta ad attenuare questi disturbi è il magnesio bisglicinato.

Si tratta di un composto organico che contiene glicina cioè una molecola che permette un alto assorbimento del minerale a livello intestinale.

Il magnesio deve sempre legarsi a composti organici per poter essere assorbito.

Per esempio quello glicerofosfato e pidolato è un integratore alimentare salino che può darci tanti benefici contro i dolori muscolari legati a stress e stanchezza.

È molto importante che i prodotti a cui ci affidiamo possano essere facilmente assorbiti ma anche tollerati dal nostro intestino.