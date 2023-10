Stai cercando casa? Queste 3 città distano 20 minuti da Milano e costano pochissimo

Ecco 3 realtà situate nei dintorni di Milano che ti permetteranno di trovare la giusta soluzione abitativa a prezzi accessibili.

Cercare una casa è sempre un’impresa affascinante ma spesso stressante. Con l’aumento dei prezzi delle abitazioni nel cuore di Milano, molte persone stanno cercando alternative più convenienti nell’hinterland. Questo spazio periferico, infatti, offre soluzioni molto valide, sia in termine di qualità di vita che di prezzi. Prima di tutto, basta uscire da Milano per vedere aumentare esponenzialmente la quantità di verde cittadino. E si sa che vivere a contatto con la natura dà benefici al corpo e allo spirito. In secondo luogo, anche il portafoglio ne potrebbe beneficiare: i prezzi al metro quadro, infatti, non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli del capoluogo lombardo. In questo articolo, esploreremo tre gemme dell’hinterland milanese: Senago, Castano Primo e Bereguardo. Scopriremo cosa rende unici questi luoghi e quanto potresti risparmiare acquistando una casa in queste località.

Stai cercando casa? Queste 3 località potrebbero fare al caso tuo, permettendoti di risparmiare

Il mercato immobiliare è in continuo fermento, in particolar modo nelle città più grandi. Oltre alle agevolazioni riguardo agli affitti brevi, ci sono novità anche nel mercato delle vendite. Partiamo da una perla dell’hinterland milanese: stiamo parlando di Senago. Situata a soli 20 minuti di distanza da Milano, è una delle migliori città per chi cerca una casa a un prezzo accessibile. L’atmosfera tranquilla e il mix di verde e sviluppo urbano la rendono irresistibile per molte famiglie in cerca di spazio e tranquillità senza allontanarsi troppo dalla metropoli. I prezzi delle case qui sono estremamente convenienti, con un costo al metro quadrato che parte anche dai 1200 euro. Un prezzo che, senza dubbio, è notevolmente più basso rispetto ai quartieri più centrali di Milano. Qui puoi trovare una varietà di opzioni, dalle villette a schiera agli appartamenti, adatti a tutte le esigenze abitative.

Un ambiente ricco di storia

Un altro gioiello nascosto dell’hinterland milanese è Castano Primo. Oltre a distinguersi per avere un bagaglio storico importante e un ambiente pittoresco, Castano è un’altra opzione validissima da valutare per chi desidera acquistare casa. Situata a un’oretta d’auto da Milano, questa città offre soluzioni abitative molto accessibili, con un costo medio al metro quadrato di 1.130 euro. Questo ti permette di godere della tranquillità di una città storica senza dover sborsare una fortuna. I servizi pubblici e le infrastrutture sono ben sviluppati, il che rende Castano Primo una scelta allettante per chi desidera un’esperienza di vita autentica senza allontanarsi troppo dalla metropoli.

Ci spostiamo in provincia di Pavia

Anche Bereguardo è un’ottima alternativa, che offre un ambiente sereno e un’atmosfera rilassante, lontana dal trambusto della città. Il costo delle case a Bereguardo è incredibilmente vantaggioso, si parla di circa 1.300 euro per m/q. Bereguardo è anche famosa per le sue bellezze naturali, con il fiume Adda che offre opportunità per attività all’aperto e un ambiente idilliaco. La comunità locale è accogliente, e la città vanta servizi essenziali come scuole, negozi e servizi sanitari. Insomma, stai cercando casa? Queste 3 realtà a misura d’uomo potranno aiutarti a trovare la soluzione abitativa che hai sempre sognato.