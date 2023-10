Le librerie Billy sono davvero le migliori per qualità e prezzo? Ecco 3 alternative su cui possiamo investire

Se siamo alla ricerca di elementi semplici da inserire all’interno del nostro arredamento, troviamo in commercio numerose librerie a basso costo. Hanno ottima qualità e sono posizionabili a seconda delle nostre esigenze. Ecco alcuni modelli.

La libreria Billy (secondo alcune ricerche che abbiamo consultato) è una delle più vendute tra quelle a basso costo. Sono perfette se dobbiamo arredare un appartamento che daremo in affitto agli studenti. Sono ideali per arredare la camera di nostro figlio quando comincia a frequentare la scuola. Sono utili se il nostro appartamento è vuoto e abbiamo tanti libri da sistemare. Il modello base prevede 4 ripiani regolabili e 1 fisso, sono in commercio con diversi colori, il materiale principale di cui sono composte è truciolare. Ma sono composte anche a impiallacciatura di rovere e carta. Il pannello di fondo è in fibra di legno.

Il costo del modello base è di 99 euro. Naturalmente si possono aggiungere ripiani e allungare la libreria in orizzontale. Quelle con 2 colonne infatti costano 198 euro e potremmo risparmiare se effettuiamo l’acquisto in un periodo in cui sono previsti sconti per le librerie più grandi. Le librerie Billy si trovano in tante case perché negli ultimi anni arredare risparmiando grazie a Ikea è diventata una consuetudine per molti italiani.

Materiali ecocompatibili

Molti si chiedono se le librerie Billy sono davvero le migliori in circolazione. In quella fascia di prezzo troviamo diverse alternative. Le librerie Woltu sono in vendita su Amazon e per una colonna con 4 ripiani il prezzo è di 59,99 euro. Possono essere utilizzate come porta libri ma anche in cucina come porta oggetti oppure come mobiletti multiuso.

Queste libreria sono realizzate in truciolato e rivestite con materiale melaminico, sono ecocompatibili e idrorepellenti. Sfruttano al massimo gli spazi verticali e possono essere posizionate anche orizzontalmente a seconda dello spazio che abbiamo in casa. Anche in questo caso si tratta di inserire lo stile scandinavo nel nostro arredamento per ottenere garanzie dal punto di vista del rapporto qualità e prezzo e avere tante scelte a disposizione.

Le librerie Billy sono davvero le migliori? Ikea stessa propone un’alternativa

Il modello base delle librerie Tomeka richiede maggiore spazio rispetto alle precedenti. Il costo è di 231 euro, sono in vendita nei siti che si occupano di arredi per ufficio. Il modello base in questo caso ha 10 scomparti di diverse dimensioni, realizzati in melamina, hanno capacità di carico di 20 chilogrammi.

Nei negozi Ikea e su Amazon troviamo anche le librerie Kallax, 2 colonne da 4 ripiani costano 87 euro quindi il risparmio è garantito. Le superfici sono arrotondate, possono essere sistemate in verticale o in orizzontale per sfruttare al meglio gli spazi. Hanno un carico massimo di 25 chili e solitamente si suggerisce di abbinare queste librerie con altri arredi della serie Lack che sono fatti degli stessi materiali. Il truciolare è il materiale principale di tutte queste librerie, alcuni modelli hanno i bordi rivestiti con la plastica e sono quindi maggiormente resistenti.