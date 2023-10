Le azioni Pirelli potrebbero presto partire per una fase direzionale-Foto da pexels.com

Con l’indice delle principali 40 azioni di Piazza Affari che chiude in rialzo di oltre il 2%, la stragrande maggioranza delle azioni ha portato a casa rialzi molto sostanziosi. In controtendenza, le azioni Pirelli chiudono in fondo alla classifica delle migliori Blue Chips, quale potrebbe essere il loro futuro? Prima di rispondere a questa domanda attraverso le indicazioni dell’analisi grafica, diamo una sguardo a cosa pensano gli analisti del titolo Pirelli.

Le raccomandazioni degli analisti

I sedici analisti che coprono Pirelli hanno un giudizio medio “Compra” con nessuno che abbia un rating inferiore a “Mantieni”. Globalmente, quindi, la view sul titolo è molto buona. Questa visione è confermata dal prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di oltre il 26%. Da notare che anche nello scenario più pessimista, le quotazioni di Pirelli risultano essere sottovalutate, anche se di poco più dell’1%. Nel caso più ottimistico, invece, lla sottovalutazione è superiore al 45%.

Le azioni Pirelli chiudono in fondo alla classifica delle migliori Blue Chips, quale potrebbe essere il loro futuro? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 10 ottobre in area 4,443 €, con un rialzo dello 0,07% rispetto alla seduta precedente

La seduta può avere due livelli di interpretazione a seconda se si guarda il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto.

Nel primo caso, visione ottimistica, si può notare come le quotazioni siano state in grado di rompere al rialzo la resistenza in area 4,434 €. Se confermato, questo break rialzista potrebbe favorire una ripresa del rialzo con obiettivi oltre quota 5 €.

Nella visione pessimistica, invece, la chiusura giornaliera lontana dai massimi di seduta si potrebbe interpretare come un’indicazione della debolezza della reazione rialzista in corso. In questo scenario, quindi, potrebbe essere molto probabile una nuova rottura al ribasso di area 4,434 €.

Solo le prossime sedute potranno chiarire il futuro del titolo.

