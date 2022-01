L’ultima seduta della settimana poteva concludersi con un nuovo forte calo dopo il ribasso delle Borse di ieri e le notizie odierne. Gli scontri in Kazakistan hanno pesato sui mercati a causa dei possibili riflessi sul prezzo dell’energia. Un nuovo ulteriore rincaro dei prezzi del gas potrebbe danneggiare in parte la ripresa economica UE e avere riflessi negativi sui prezzi dei mercati azionari. Anche l’ultimo dato sull’inflazione a dicembre nell’Unione Europea non ha favorito gli acquisti in Borsa. Nel Vecchio Continente l’inflazione sta salendo a livelli record e a dicembre ha toccato il 5%. Il dato dell’inflazione comincia a preoccupare anche la BCE.

Eppure, nonostante queste due notizie non particolarmente favorevoli, oggi i mercati hanno limitato i danni. Questa è certamente una buona notizia. Anche perché occorre considerare che oggi era l’ultimo giorno della settimana ed il venerdì non è in genere il giorno preferito per gli acquisti. Inoltre, occorre tenere conto che ieri tutti i principali listini in Europa sono calati e quindi era possibile che ciò accadesse anche oggi.

Invece oggi i mercati azionari hanno retto bene all’urto di queste notizie ed hanno chiuso con perdite tutto sommato accettabili. I prezzi dopo un avvio debole e un calo dei valori fino a metà giornata, nel pomeriggio sono risaliti dai minimi. Al termine della seduta l’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in calo dello 0,4% e la Borsa tedesca è scesa dello 0,6%. La Borsa di Parigi ha perduto lo 0,4% mentre la Borsa di Londra ha addirittura chiuso in rialzo dello 0,4%.

Nonostante l’andamento incerto delle Borse a Piazza Affari una pioggia di acquisti ha travolto questi 2 titoli

Al momento della chiusura delle Borse europee, gli indici americani erano contrastati. Il Dow Jones era in rialzo frazionale, l’S&P era invariato e il Nasdaq era in calo dello 0,5%. Gli occhi degli operatori da qualche seduta sono fissi sull’andamento dei prezzi dell’indice tecnologico USA. Infatti questo indice è l’elemento chiave per capire cosa faranno le Borse nelle prossime sedute compresa Piazza Affari. Il dato sui nuovi posti di lavoro a dicembre, circa la metà di quelli stimati, ha pesato sull’apertura della Borsa USA.

La Borsa di Milano ha chiuso con un calo dello 0,1%, e l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 27.618 punti. Nonostante il calo frazionale, alcuni titoli del paniere delle blue chip hanno realizzato forti rialzi. STM ha chiuso in rialzo del 3,6% e Banco BPM ha guadagnato il 2,4%. Nonostante l’andamento incerto delle Borse a Piazza Affari una pioggia di acquisti ha travolto questi 2 titoli. STM ha realizzato nel trimestre ricavi sopra le attese. Le voci attorno al risiko bancario hanno sostenuto i prezzi di Banco BPM.

Approfondimento

Il punto sui mercati