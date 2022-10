Sta per uscire su Netflix Enola Holmes 2, uno dei film più attesi dell’anno

Quello di ottobre è stato uno dei mesi più ricchi ed interessanti sulla piattaforma di Netflix, in termini di contenuti. Nelle scorse settimane, infatti, sono usciti tantissimi film e altrettante serie TV che hanno fin da subito ricevuto apprezzamenti da migliaia di utenti. Tra i contenuti più apprezzati, ad esempio, abbiamo trovato “Tutto chiede Salvezza”, uscito il 14 ottobre.

Dalle anticipazioni, però, anche il mese di novembre non sarà da meno. Anzi, partirà subito col botto con l’uscita di “Enola Holmes 2”, il sequel di “Enola Holmes”, un film diretto da Harry Bradbeer. In uscita il 4 novembre 2022, anche il secondo capitolo avrà come attrice protagonista Millie Bobby Brown (Eleven nella serie “Stranger Things”), nei panni proprio di Enola. Quest’ultima è una ragazza giovane, intelligente e perspicace, nonché sorella minore dei ben più famosi Sherlock e Mycroft.

La trama, in breve, del primo capitolo della saga

Nel primo film, vediamo che, nel giorno del suo 16° compleanno, Enola scopre che la madre è scomparsa e che ha lasciato dietro di sé una serie di indizi. Persuasi dall’idea che fosse partita di sua spontanea volontà, i tre fratelli iniziano quindi a cercarla in lungo ed in largo.

Dopo una serie di peripezie, la giovane ed intraprendente Enola decide di decifrare e seguire gli indizi in autonomia, senza l’aiuto dei fratelli maggiori. Questi ultimi, cercheranno in tutti i modi di escluderla dalle ricerche e di rinchiuderla in un educandato, ma invano.

Infatti, chi ha già visto il film saprà che alla fine sarà proprio la giovane a trovare la madre, e a scoprire che, in realtà, la sparizione aveva uno scopo ben preciso. La donna, infatti, non riusciva a sopportare l’idea che la figlia fosse condannata a condurre la stessa vita delle sue coetanee. Così, inscenando la sua scomparsa, ha cercato di spronare Enola a trovare la sua strada e ad inseguire un sogno, ossia quello di diventare una giovane detective.

Sta per uscire su Netflix Enola Holmes 2 e molti utenti non aspettano altro

In base al trailer e alle prime indiscrezioni, pare che nel secondo film Enola deciderà di seguire finalmente le orme del fratello aprendo la propria agenzia investigativa. Tuttavia, ben presto scoprirà che la vita da detective non era poi così semplice come credeva. In assenza di casi da risolvere, infatti, Enola decide di chiudere l’attività. Ma è proprio qui che le si presenta davanti un’opportunità davvero inaspettata.

Una povera fiammiferaia, infatti, le offre un incarico, ossia quello di ritrovare la sorella scomparsa. Anche se il caso all’inizio sembra abbastanza semplice, in realtà si rivelerà molto complesso e non privo di rischi per la giovane ragazza. Infatti, Enola scoprirà di essersi imbattuta in un pericoloso complotto, nel quale sarebbero implicate varie fabbriche e locali dell’élite londinese. Trovandosi in questa situazione, quindi, deciderà di chiedere aiuto ad alcuni amici e al fratello per cercare di risolvere il mistero.

Il sequel di Enola Holmes, che sta per uscire su Netflix nei prossimi giorni, ha tutta l’aria, dunque, di essere il prossimo film ad entrare nella TOP 10 in Italia. Non saranno soltanto i fan di Sherlock o del genere giallo, però, ad essere attratti dal film. Infatti, grazie a questa nuova chiave di lettura e alla scelta del cast, sicuramente la pellicola raccoglierà il gradimento anche di un pubblico molto più giovane.

Per gli amanti delle serie TV, invece, per chi non l’avesse ancora fatto, potrebbe essere una buona idea cominciare a guardare “The Watcher”.