Un film in uscita a dicembre è spesso etichettato come film di Natale, anche se, nella realtà, non lo è. Semplicemente si pensa che possa godere delle feste per avere un maggior riscontro nelle sale. Se non altro perché molto più persone sono a casa durante il giorno e, di conseguenza, possono dedicarsi ad attività extra lavoro. Fino a qualche anno fa, forse, era così. Poi l’arrivo di piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video ha di fatto cambiato il consumo di intrattenimento. Certo, andare al cinema è ancora un’azione comune per tanti, sotto Natale, ma indubbiamente non con la frequenza di prima.

Ci sono film prettamente natalizi, che su Santa Claus costruiscono la loro trama. Ci sono film notoriamente leggeri, molto adatti in questo periodo, pensiamo al Cinepanettone. Infine, ci sono film che nulla hanno a che vedere con le feste, ma che escono durante questo periodo per altre ragioni. Ne abbiamo già descritto uno in assolutamente da non perdere lo strepitoso film da vedere nel week end di un grande regista da Oscar. Un altro in arrivo, molto atteso, è “Diabolik”, di cui parleremo a breve.

Sta per arrivare nelle sale l’imperdibile film giallo con protagonista un mitico eroe dei fumetti italiano

Diretto dai fratelli Manetti, Marco e Antonio, conosciuti come Manetti Bros, è un giallo che ha come protagonisti due eroi del fumetto italiano. Nato dalla matita di Angela Giussani, nel 1962, è diventato, in breve tempo, un immancabile appuntamento per tanti lettori. Essi vedevano in lui l’eroe buono che ruba ai ricchi alla fine di azioni spesso pericolose e intriganti. 150 milioni di copie vendute in quasi 60 anni, questi i numeri strepitosi di qualcosa che va oltre il semplice fumetto. “Diabolik” è entrato nell’immaginario collettivo italiano ed è stato studiato da esperti di comunicazione e sociologi.

Il cast

La trasposizione cinematografica non deluderà i tanti fan. Anche per via della straordinaria bellezza dell’interprete di Eva Kant, la donna del protagonista. Conturbante e dallo sguardo sensuale, interpretata da una splendida Miriam Leone. La vicenda si snoderà sulla conoscenza tra i due, tornando un po’ agli albori. Infatti, nel fumetto, il personaggio di Eva inizierà a essere presente dal terzo numero, all’inizio del 1963. Come si sono conosciuti i due prima di diventare coppia fissa per 60 anni di storie? A questo interrogativo risponderà il film dei Manenti Bros, che si avvarrà anche delle recitazioni di Valerio Mastrandrea e Claudia Gerini. Il primo interpreterà l’ispettore Ginko, la seconda, invece, la signora Morel. Nei panni del protagonista, invece, troveremo Luca Marinelli. Un attore in ascesa, già premiato con il David di Donatello per una splendida recitazione in Lo chiamavano Jeeg Robot, altra trasposizione di un famoso fumetto.

La trama si svolgerà negli anni Sessanta, nella fantomatica città di Clerville. Atmosfere noir e brividi per una pellicola davvero da non mancare. Sta per arrivare nelle sale l’imperdibile film giallo con protagonista un mitico eroe dei fumetti italiano, Diabolik e il suo incontro con Eva Kant. Due miti per intere generazioni che vorranno sorprendere anche i più giovani, per allargare sempre più la loro popolarità.