Arrivano finalmente le feste a portare felicità nelle nostre case. Clima festivo che si sta già assaporando in queste ore grazie al ponte dell’Immacolata. Sono davvero tante le persone che hanno deciso di passare lontano da casa questo lungo weekend. Ma sono altrettante quelle che lo passeranno con parenti e amici. Ecco, allora che vale la pena andare alla ricerca di qualche ricetta per stupire i nostri ospiti. Abbiamo visto che sta conquistano tutti questa torta salata unica nel suo genere con ingredienti semplici e genuini ma tantissimo sapore. Una scelta sempre piacevole e gustosa. Ma altro che pasticcio e tortellini ecco come stupire gli ospiti a pranzo con un primo intenso e velocissimo. Senza nulla togliere a due meravigliosi piatti tradizionali della nostra cucina.

Ecco la ricetta del tricolore

Un piatto un po’ patriottico quello che sveliamo oggi. La pasta protagonista è la tagliatella. Possiamo prepararla in casa o acquistarla pronta. Meglio se da frigo. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

500 grammi di tagliatelle, buona anche la scelta delle cosiddette “paglia e fieno”;

1 vasetto di pesto rosso;

piselli freschi o surgelati;

formaggio Gorgonzola e mascarpone;

panna da cucina;

sale e pepe;

noce moscata;

burro;

formaggio grattugiato.

Non sarà sicuramente un piatto leggerissimo, ma nulla ci vieta di smaltirlo con una passeggiata. Molto saporito è anche velocissimo da preparare:

mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua molto grande per la cottura delle lasagnette;

scottiamo leggermente i piselli con un filo di burro, regolando di sale e pepe. Frulliamoli e creiamo una crema;

aggiungiamo il pesto rosso e uniamo per bene;

poco prima di spegnere il sugo, aggiungiamo il formaggio spalmabile e la panna. Non abbiamo messo la quantità per lasciare ampia scelta ai nostri Lettori;

scoliamo al dente le tagliatelle, tenendo dell’acqua di cottura per farle saltare assieme al sugo;

serviamo a tavola con una spolverata abbondante di formaggio grattugiato e della noce moscata.

Come abbiamo visto nel titolo stesso dell’articolo, questa ricetta è davvero velocissima, ma sorprende per il suo sapore intenso e deciso. Se non piacciono i piselli, il verde del tricolore può essere sostituito dalle zucchine. Il pesto verde invece andrebbe a scontrarsi con quello rosso, creando un duello di sapori troppo carichi.

