Il nemico giurato di ogni ortolano è la terribile dorifora.

La dorifora (Leptinotarsa decemlineata) è un insetto che appartiene all’ordine dei coleotteri, diffusissimo nei nostri orti e giardini. Si tratta di un insetto dannoso, che si nutre delle foglie delle patate e delle melanzane. Nelle infestazioni più gravi, può arrivare a distruggere l’intero raccolto di queste colture.

È notoriamente difficile sbarazzarsi delle dorifore quando c’è un’infestazione in corso. Generalmente i contadini devono raccogliere a mano gli insetti uno per uno per proteggere le loro piante.

Ma questo non significa che non ci siano delle strategie per prevenire un’infestazione di dorifore e scampare a questi temibili insetti.

Sta per arrivare la stagione delle temibili dorifore, ma niente paura, possiamo prevenire un’infestazione in questo modo.

Piantare le patate lontano dall’anno precedente

La maniera più efficace per prevenire l’infestazione di dorifore è la rotazione delle colture.

Cerchiamo di non piantare le patate e le melanzane nello stesso posto in cui le abbiamo coltivate l’anno precedente. In questo modo, gli insetti che hanno trascorso l’inverno sottoterra, non troveranno le loro piante preferite da rosicchiare all’inizio della primavera.

È vero che le dorifore volano, ma non sono delle brave volatrici. Se riusciamo a posizionare le patate e le melanzane nuove lontano da dove le abbiamo coltivate l'anno scorso, probabilmente scamperemo all'infestazione. Ma questo non basta.

Pacciamatura e alleati naturali

Un’altra strategia per giocare d’anticipo è quella di ricoprire il terreno dove abbiamo coltivato le patate e le melanzane l’anno scorso con un telo di pacciamatura. In questo modo, le dorifore avranno più difficoltà a emergere, e si risveglieranno più tardi dal letargo invernale.

Un’altra strategia importante è ospitare nel nostro orto degli insetti benigni.

Ad esempio, esiste una specie di vespa, la Edovum puttleri, che depone le uova all’interno delle uova della dorifora, distruggendole e limitandone quindi la popolazione di questo insetto.

