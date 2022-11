Reply fornisce servizi di consulenza, system integration, application management e business process outsourcing in Italia e all’estero. L’azienda concepisce, progetta, sviluppa e implementa soluzioni basate su canali di comunicazione e media digitali. Un business, quindi, molto attuale tanto che ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un fatturato consolidato di 1.355,7 milioni di euro, in crescita del 26,3% rispetto ai 1.073,4 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021. L’utile ante imposte è stato di 169,1 milioni di euro (+12,7% rispetto ai 150 milioni di euro del 2021).



Quanto vale la sopravvalutazione il titolo azionario?

I risultati della valutazione di Reply utilizzando il metodo dei multipli di mercato sono abbastanza controversi. Sia il rapporto tra prezzo e fatturato che il Price to Book ratio restituiscono un titolo sopravvalutato. Il rapporto tra prezzo e utili, invece, esprime una sottovalutazione di oltre il 40% rispetto alla media del settore di riferimento. Tuttavia con un PE pari a circa 29 il titolo presenta, in assoluto, una valutazione molto elevata.

Di diverso tenore sono le raccomandazioni degli analisti, riportate su riviste specializzate, che hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 15% rispetto alle quotazioni attuali. È interessante notare che la dispersione tra le diverse raccomandazioni è molto piccola, pari a circa il 10%, a indicare una convergenza di visione tra i diversi analisti.

Spunti operativi sul titolo Reply: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 15 novembre a quota 115,5 euro, in ribasso del 2,86% rispetto alla seduta precedente.

La rottura della parte alta del trading range che attanaglia le quotazioni ormai da mesi non ha portato all’attesa accelerazione rialzista. Anzi, con un ribasso in due giorni come non si vedeva da circa 5 mesi, il titolo è ritornato nel trading range individuato dai livelli 107 euro e 117,7 euro. Spunti operativi sul titolo Reply, quindi, potrebbero arrivare dalla rottura di uno di questi due livelli.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura con massima estensione ribassista in area 96,30 euro. Al rialzo, invece, le quotazioni di Reply potrebbero dirigersi verso area 150 euro.