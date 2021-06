Se quest’anno vogliamo puntare al made in Italy e restare entro i confini nazionali abbiamo l’imbarazzo della scelta. Infatti, non c’è regione italiana che non possieda angoli incantevoli ed imperdibili, paesaggi da sogno e tanta storia.

Oggi la Redazione vuole fare scoprire ai nostri Lettori un piccolo e meraviglioso borgo situato nella Riviera Ligure. Scopriamo insieme questa meta e tutto ciò che qui possiamo visitare.

Spiagge di sabbia e calette incantevoli caratterizzano questo antico borgo della Riviera Ligure

Ceriale è un piccolo borgo marinaro che si trova nella Riviera Ligure a metà strada tra le più conosciute Albenga e Loano. Ceriale confina con il comune di Borghetto Santo Spirito che possiamo raggiungere anche facendo una bella passeggiata percorrendo la passerella sul mare.

Questa località è conosciuta per le sue spiagge di sabbia bianca ed il mare pulito. Infatti, la località si è aggiudicata per il sesto anno consecutivo l’ambito riconoscimento Bandiera Blu. Qui abbiamo la possibilità di recarci in spiagge libere o in stabilimenti molto ben organizzati ed attrezzati. Ceriale è, infatti, una meta perfetta per una vacanza in famiglia. Possiamo anche ammirare la costa dall’alto percorrendo un percorso panoramico che inizia e finisce a Ceriale.

La sera non possiamo perderci una passeggiata sul suo incantevole lungomare ed arrivare alla pineta. Questo è un vero e proprio polmone verde che ci regala una sosta all’ombra con panchine per goderci la brezza del mare.

Come già accennato in precedenza, Ceriale è un borgo antico. Infatti, ancora oggi, possiamo trovare le tracce di un passato medievale. Il simbolo più noto della città è il Torrione edificato nel XVI secolo per difendere la città dagli attacchi nemici.

Musei e divertimento

Una visita la merita senz’altro il Museo Paleontologico Silvio Lai. Questo luogo permette di scoprire fossili ritrovati a Ceriale e nel Rio Torsero. Alcuni reperti provengono anche da altre zone del mondo come le Filippine e potremo ammirare anche coralli e conchiglie dei nostri mari.

E infine, non possiamo non citare Le Caravelle, un parco acquatico grande e ben organizzato. Questo offre molte attrazioni, come scivoli particolari e piscine a onde, ma anche luoghi di ristoro e aree benessere.

Spiagge di sabbia e calette incantevoli caratterizzano questo antico borgo della Riviera Ligure. Ceriale è tutto questo e molto di più e potremo scoprirla quest’estate per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.

