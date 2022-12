Spettacolari lasagne di polenta e ragù di salsiccia: chi le proverà resterà davvero a bocca aperta!

Per chi fosse alla ricerca di una ricetta semplice ed efficace da presentare ai commensali durante le festività, oggi sveleremo un primo piatto davvero speciale. Ecco tutti i passaggi.

Incontrarsi per mangiare, durante pranzi e cenoni, è uno dei momenti più belli delle festività natalizie. Tuttavia, chi si offre di cucinare a tutti gli invitati si prende una grande responsabilità, non solo per la riuscita dei piatti, ma anche per la scelta delle pietanze. Quest’anno, ad esempio, un ottimo modo per stupire i commensali potrebbe essere quello di preparare delle spettacolari lasagne di polenta e ragù di salsiccia che li farà letteralmente impazzire. Per farle avremo bisogno soltanto di:

mezzo kg di polenta istantanea ;

; 2 l di acqua ;

; 120 ml di olio EVO ;

; una cipolla ;

; 2 carote ;

; un gambo di sedano ;

; vino bianco ;

; 600 g di pomodori pelati;

pelati; 400 g di salsiccia mista;

mista; 250 g di mozzarella ;

; 120 g di Parmigiano Reggiano grattugiato;

grattugiato; sale e pepe.

Iniziamo cuocendo la salsiccia

Innanzitutto, occupiamoci delle verdure. Quindi, sbucciamo e tritiamo finemente la cipolla, le carote ed il sedano. Dopo di che eliminiamo il budello dalle salsicce e riduciamo anch’esse a pezzi in maniera grossolana. A questo punto versiamo in una padella l’olio EVO e lasciamo soffriggere le verdure tritate. Dopo un paio di minuti, a fuoco basso, versiamo anche la salsiccia. Facciamo cuocere il tutto per 3-4 minuti, dopo di che sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco. Aspettiamo che evapori l’alcool e intanto continuiamo a mescolare gli ingredienti fin quando la salsiccia risulterà ben dorata.

Terminata questa fase, inseriamo anche i pelati, aggiungendo un mestolo di acqua. Non dimentichiamo di aggiustare anche con il sale e con il pepe, così da dare ancora più sapore al nostro ragù. Abbassiamo leggermente la fiamma, chiudiamo la padella con un coperchio e lasciamo cuocere per circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Nel frattempo, portiamoci avanti tagliando a listerelle la mozzarella fresca e disponendole in un colapasta, così da eliminare tutto il siero in eccesso.

Spettacolari lasagne di polenta e ragù di salsiccia da fare in pochissimi passaggi

Passiamo ora alla preparazione della polenta. Per questa ricetta abbiamo scelto quella istantanea, che è molto più semplice da gestire e non richiede ore ed ore di cottura. Per farla, dobbiamo versare 2 l di acqua in una pentola, accendere il fuoco ed aspettare che arrivi al bollore. Dopo di che basterà versare la polenta istantanea lentamente e, contemporaneamente, iniziare a girare per evitare la formazione di grumi.

Una volta raggiunta la giusta consistenza, spegniamo il fuoco e stendiamo metà della polenta su una teglia rivestita con carta forno. Fatto ciò, versiamo su di essa qualche mestolo di ragù di salsiccia distribuendolo omogeneamente. Ora, spolveriamo un po’ di Parmigiano Reggiano e distribuiamo anche metà della mozzarella. Dopo di che stendiamo l’altra metà di polenta e ripetiamo la stratificazione.

Siamo giunti quasi alla fine della nostra ricetta. Infatti, non ci resta che infornare le lasagne di polenta a 180 gradi per circa 12-13 minuti e, una volta pronte, servirle ancora ben calde.