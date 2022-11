3 buone verdure da coltivare in appena 20 giorni per un raccolto semplice e veloce ricco di benefici

La preoccupazione maggiore di coltivare le verdure nel proprio orto è il tempo che serve da dedicare alla semina, alla crescita delle piante e alla loro cura. Ma forse non tutti sanno che ci sono alcune verdure che crescono molto velocemente e che possono rendere un perfetto raccolto in poco tempo.

Mangiare tanta frutta e tanta verdura è il consiglio che gli esperti danno di più. Troppe persone non se ne rendono conto, ma i prodotti della natura sono i più importanti per l’organismo. Ecco, quindi, almeno 3 buone verdure da coltivare in appena 20 giorni. Una verdura sarà pronta anche in meno tempo.

Cos’altro aspettare, allora? È il caso di preparare il terreno che si ha a disposizione e poi iniziare a coltivare queste piante che possono crescere alla velocità della luce. Si presteranno a buoni piatti e contribuiranno a mantenerci in salute. Questo non toglie che si possa coltivare anche qualcosa in vaso, come dei bei fiori colorati per abbellire giardino e casa.

3 buone verdure da coltivare in appena 20 giorni con alcuni consigli per il terreno

Molte persone hanno sempre desiderato avere dei prodotti genuini dal proprio orto. Però, per mille motivi, può succedere di non avere il tempo materiale per pensarci e per prendersene cura nel modo giusto. Tuttavia, potrebbero provare a coltivare queste tre piante, che cresceranno in pochissimi giorni.

Le piante di cui stiamo parlando sono:

cipollotto, o cipolla d’inverno: questa verdura, della stessa famiglia di aglio e cipolla ovviamente, cresce in appena 20 giorni; basterà scegliere un posto parzialmente illuminato dal sole, con un terreno ben drenato con pH equilibrato; dopo 20-21 giorni si può già fare la prima raccolta tagliando la pianta alla base;

ravanello: questa pianta prende poco spazio, può crescere anche al freddo, ha solo bisogno dei raggi del sole; si vedono i primi germogli dopo appena tre giorni e dopo 22 giorni si possono già raccogliere le foglie;

crescione: il record della crescita, però, spetta a questa verdura che impiega solamente 10 giorni per crescere di 15 cm circa; le condizioni da rispettare sono un terreno ricco di sostanze organiche, appena acido e un’innaffiatura costante, evitando i ristagni di acqua.

Queste tre piante sono molto facili da coltivare e in pochissimo tempo si possono raccogliere e usarle in cucina. Il crescione, oltre ad essere disponibile in appena dieci giorni, può essere usato così com’è per insalate, zuppe oppure panini fatti al volo. È un’eccezionale erba aromatica.

I raccolti più veloci da poter avere nel proprio orto

Il crescione è al primo posto per velocità di crescita, seguito da cipollotto e ravanello. Dopo di loro, tuttavia, ci sono altre verdure che impiegano poco tempo per essere mature e dare i suoi benefici. Tra queste abbiamo la lattuga, pronta in appena un mese, e gli spinaci, pronti in 40 giorni.

Il tempo degli spinaci è esattamente lo stesso per la rucola. Poi si passa a quelle che hanno bisogno di circa 50 giorni. Queste sono le carote, le zucchine e le barbabietole. In ogni caso, sono verdure che vale la pena coltivare, anche per chi ha poco tempo a disposizione.