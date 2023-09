Spettacolari case in vendita all’asta, ecco alcune occasioni ad un prezzo da vero affare

Acquistare una casa all’asta può essere un affare ma anche un rischio. Grazie a questa modalità di vendita si possono comprare immobili davvero spettacolari a un prezzo molto più ridotto di quello di mercato. Ecco delle spettacolari case in vendita all’asta in alcune zone.

Acquistare una casa all’asta può essere un modo conveniente per diventare proprietari di una casa a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. Tuttavia, l’acquisto di una casa all’asta può anche comportare alcuni rischi. Non sempre un basso costo può nascondere l’affare. Inoltre se partecipare a un’asta non è facilissimo, aggiudicarsi una casa considerata un affare non è semplice. In questo articolo, esploreremo i vantaggi e i rischi dell’acquisto di una casa all’asta e faremo alcuni esempi di occasioni sul mercato adesso.

Come funziona l’acquisto di una casa all’asta e i vantaggi dell’acquisto

L’acquisto di una casa all’asta può essere un processo complesso. In genere, le case vengono messe all’asta quando il proprietario non è in grado di pagare il mutuo o altri debiti legati alla proprietà. Durante l’asta, gli acquirenti fanno offerte per la casa e l’offerta più alta vince. Una volta che l’offerta viene accettata, l’acquirente deve firmare un contratto e pagare il prezzo d’acquisto.

L’acquisto di una casa all’asta può offrire alcuni vantaggi interessanti. In primo luogo, il prezzo d’acquisto può essere inferiore rispetto al valore di mercato della casa. In secondo luogo, le case vendute all’asta possono essere situate in zone altrimenti troppo costose per la maggior parte delle persone. Infine, l’acquisto di una casa all’asta può essere un modo per investire in proprietà immobiliari per poi rivendere o mettere a reddito.

Come partecipare e i rischi possibili

Tuttavia, l’acquisto di una casa all’asta comporta anche alcuni rischi. In primo luogo, la proprietà potrebbe avere debiti o ipoteche che devono essere pagati dall’acquirente. In secondo luogo, la proprietà potrebbe richiedere riparazioni costose o lavori di ristrutturazione. Infine, l’affare potrebbe non essere così conveniente come sembra a prima vista.

Prima di acquistare una casa all’asta, ci sono alcune cose che devi sapere. In primo luogo, devi trovare le aste immobiliari nella tua zona. In secondo luogo, devi fare la tua ricerca sulla proprietà che ti interessa e assicurarti che non ci siano debiti o ipoteche. Infine, devi prepararti per partecipare all’asta e fare un’offerta.

Spettacolari case in vendita all’asta, ecco alcuni esempi

Trovare offerte immobiliari in asta non è complicato. Con una ricerca su internet sulle principali piatteforme immobiliari possiamo avere una panoramica delle offerte. Per esempio, abbiamo fatto una breve ricerca su portale casa.it sulle tre principali città italiane, Milano, Roma e Napoli.

Su Milano abbiamo trovato oltre 1.800 offerte. I prezzi variano da 13.000 euro fino a 2 milioni di euro. Nel primo caso si tratta di un monolocale. Invece nel caso dell’asta da 2 milioni di euro, si tratta della vendita di una vill, di 287 metri quadri e 6 locali. Quasi 1.000 offerte partono da prezzi inferiori a 100.000 euro.

A Roma e Napoli

A Roma la ricerca ha offerto oltre 4.000 immobili in asta con un prezzo compreso tra 10.000 euro e 1.000.000 di euro. Per esempio ai Parioli è in offerta un 6 locali di 228 metri quadri a 960.000 euro. In borgata Finocchio, è in offerta un bilocale al prezzo di 18.900 euro. Invece sono appena 670 le case in asta a Napoli con valori tra 10.000 euro e 1 milione di euro. Tra le spettacolari case in vendita spicca un appartamento di 10 vani con vista mare in Riviera di Chiaia a 928 mila euro. Mentre ad Arenaccia è in offerta un trilocale con garage di 70 metri quadri a 15.000 euro.

Acquistare una casa all’asta può essere un modo conveniente per diventare proprietari di un appartamento a un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. Anche se non è l’unico. La vasta offerta immobiliare in Italia consente di trovare delle case in vendita a prezzi davvero eccezionali.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente e a titolo di informazione annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)