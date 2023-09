Nuovo volto di Italia’s Got Talent, ecco quanto guadagnerà Khaby Lame, il più seguito tiktoker del Mondo

Italia’s Got Talent è partito con la nuova edizione l’1 settembre. Il programma ha cambiato nuovamente casa. Dopo Canale 5 e Sky, ecco il passaggio su Disney+, in esclusiva streaming. Non è solo questa la novità, però, perché ci sono due importanti new entry tra i giudici.

Federica Pellegrini ha lasciato il programma, per dedicarsi completamente alla maternità. Al suo posto, ecco Elettra Lamborghini, la cantante e famosa ereditiera. Tuttavia, il nome più illustre, che entra a far parte del più famoso reality al mondo, è quello di un senegalese che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana.

Prende il posto di Joe Bastianich ed è un ragazzo che è passato dall’anonimato alla celebrità in poco più di un anno, sfruttando un social come Tik Tok, che gli ha regalato, nel 2023, un primato davvero invidiabile.

Stiamo parlando di Khaby Lame, che con quasi 150 milioni di follower, è il tiktoker più seguito al Mondo. Un successo davvero repentino il suo, che lo ha portato a esordire in televisione, dopo aver spopolato in rete.

Sarà anche non propriamente delicato dirlo e scriverlo, ma il Covid ha decisamente cambiato la vita di questo ragazzo senegalese, residente a Chivasso fino al 2021, che oggi vive con il suo manager in centro a Milano.

Dopo essere stato licenziato dal suo lavoro di operaio, ha deciso, durante la pandemia, un po’ per gioco, un po’ per far scorrere il tempo, un po’, perché no, per provare a dare una svolta alla sua vita, di utilizzare Tik Tok per produrre alcuni semplici video di vita quotidiana. I primi, quelli girati in italiano, non hanno riscosso grande successo. Quindi, la trovata geniale.

Sfruttare il linguaggio dei gesti, usandone uno in particolare che è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. Semplicissimo, che viene utilizzato e compreso in ogni parte del mondo. L’alzata di spalle, i palmi delle mani aperte, lo sguardo divertito. Facile no? Qualsiasi azione, anche la più banale, terminava proprio con questo gesto.

Nuovo volto di Italia’s Got Talent, Khaby Lame è il re di Tik Tok

Da quel momento è partita la sua ascesa, prima migliaia, poi milioni di follower, fino al record con cui ha scavalcato, nel 2023, la 19enne statunitense Charli D’Amelio al comando della speciale classifica di tiktoker più famoso del Mondo.

Una crescita di popolarità incredibile che ha portato notevoli benefici al suo conto in banca. Si stima che il patrimonio di Khaby sia ormai arrivato al limite di 3 milioni di dollari. Tutti o quasi ricavati dai suoi video, ma con un enorme potenziale di crescita anche in altri ambiti.

Da pochi mesi, infatti, ha stretto una partnership con il famoso marchio Hugo Boss, l’arrivo nel cast di Italia’s Got Talent contribuirà a far lievitare ancor di più i suoi guadagni. Il cachet non è stato reso noto, ma non dovrebbe essere inferiore ai 500 mila euro. Si stima che possa ricevere circa 50 mila euro per ognuna delle 9 puntate, magari con un bonus sugli ascolti.

D’altronde, Khaby, giovanissimo, con i suoi 23 anni, è amato proprio dal tipo di pubblico che guarda il famoso reality. Non solo, Disney + potrebbe essere la piattaforma ideale per fruirlo in quello che è ormai il futuro della televisione, ovvero lo streaming.

Nuovo volto di Italia’s Got Talent, Lame esordisce in una veste diversa, per conquistare ancora più follower e far crescere sempre di più la sua popolarità fatta di simpatia e semplicità.