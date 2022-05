La villetta indipendente è un desiderio di molti. Tutti sognano di avere un giardino dove far giocare i bambini o dove ospitare gli amici per le grigliate estive. Ma pochi sanno quanto è impegnativo gestirlo.

Bisogna saperlo arredare con cura e, inoltre, richiede attenzioni continue, tra piante da innaffiare ed erba che cresce a ritmo costante. Questo comporta costi non indifferenti, che inevitabilmente incidono sulle spese di gestione della casa. Anche il giardino più piccolo ha bisogno di molte cure ed attenzioni.

Come si arreda

Statue ornamentali, piscine, fontane, capanni per gli attrezzi sono solo alcune delle idee per arredare il proprio giardino e renderlo elegante e funzionale, anche a seconda della sua grandezza. Bellissima l’idea di mettere un dondolo o delle sedie a sdraio per potersi stendere al sole d’estate. Ma sono tutte cose che costano parecchio e richiedono un certo impegno, anche solo per pulire e proteggere i mobili in legno.

Spendere poco per un arredamento da giardino invidiabile è possibile grazie a questo segreto che pochi conoscono

Quello che molti non sanno è che è possibile risparmiare sull’arredamento, senza rinunciare allo stile e alla funzionalità. Per farlo, si possono senza dubbio riciclare vecchi copertoni e pallet di legno, ma il vero segreto per avere mobili da giardino a prezzi stracciati sta nel comprarli ai mercatini dell’usato. O addirittura curiosare online, dove molte persone, pur di sbarazzarsi in fretta di certi oggetti, sono disposti a regalarli. Si trovano fioriere, statue da giardino, casette per gli uccelli, pietre ornamentali e chi più ne ha più ne metta.

Per rimanere su un costo praticamente pari a zero, si può anche curiosare nelle proprie cantine o garage o in quelle di genitori, nonni, e zii. Ancora meglio se questi hanno a loro volta un giardino, che magari non hanno più tempo di curare o che hanno adibito ad orto. Sicuramente si troveranno mobili ancora validi da restaurare o da posizionare così come sono nel nostro giardino per renderlo meno spoglio e più accogliente, con un tono vintage. Fantastica idea anche sparpagliare cesti di vimini per tutto il giardino da riempire di fiori e pietre. Per le pietre basterà andare nei boschi vicino casa, o se si ha la fortuna di abitare vicino al mare, andare a raccoglierle in spiaggia. Come per tutte le cose, la semplicità è la nostra alleata.

Spendere poco per un arredamento da giardino invidiabile non è affatto una missione impossibile. Basta sapere dove cercare. I soldi, meglio spenderli per diserbanti e tagliaerba. I fedeli compagni degli amanti del giardinaggio.

