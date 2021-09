Molti si limitano a nutrire i capelli con balsami e maschere. Eppure per una chioma bella e in salute bisogna anche mangiare i cibi giusti. In particolare, è importante assumere molta vitamina A. Ma come si fa?

Una soluzione arriva da un drink particolare: pochissimi la conoscono ma questa dolce bevanda autunnale combatte l’invecchiamento dei capelli e la forfora. Ecco la ricetta da provare.

La vitamina che nutre la chioma

La vitamina A è nota per il suo ruolo nel proteggere la vista. Questa sostanza, infatti, è indispensabile per rendere gli occhi sensibili alla luce. Una grave carenza di vitamina A può causare difetti della vista e portare addirittura alla cecità.

Ma non è questo l’unico compito della vitamina A, detta anche retinolo. Serve anche a rafforzare le ossa e i denti, a innalzare le difese immunitarie e a prevenire i tumori.

Sorprendentemente, il retinolo è anche un fondamentale alleato di bellezza. Infatti, come confermano gli esperti, la mancanza di vitamina A rende i capelli più spenti e meno belli.

Questo nutriente, dunque, è indispensabile per:

nutrire i capelli;

ritardare l’invecchiamento dei capelli;

combattere la forfora;

contrastare l’ispessimento del cuoio capelluto.

La vitamina A è contenuta in svariati alimenti, ma un semplice errore in cucina può rovinarne le proprietà. Infatti il retinolo è molto sensibile al calore, perciò i suoi benefici vengono meno quando si cuociono i cibi.

Fortunatamente esiste una dolce ricetta autunnale che permette di gustare crudo un alimento ricco di vitamina A.

Pochissimi la conoscono ma questa dolce bevanda autunnale combatte l’invecchiamento dei capelli e la forfora

La frutta e la verdura più ricca di retinolo si riconosce grazie al colore rosso o arancione. Il problema è che molti di questi prodotti sono primaverili o estivi: albicocche, anguria, frutti di bosco, pomodori, ecc.

C’è però una verdura autunnale spesso ignorata che contiene quantità straordinarie di vitamina A. Si tratta della patata dolce, o patata americana, che si raccoglie a partire da ottobre. Questo tubero, peraltro, aiuta l’organismo a prevenire pericolose malattie.

Il bello delle patate dolci, peraltro, è che si possono consumare crude, senza rischi per la salute. Infatti, al contrario delle patate comuni, non contengono la solanina. L’unica precauzione è che potrebbero essere difficili da digerire se consumate in grandi quantità.

Ecco dunque come trasformare le patate americane crude in un frullato autunnale dolce e delizioso, ricco di vitamina A.

Ingredienti:

una patata americana sbucciata e grattugiata;

una banana tagliata a fettine e surgelata;

due bicchieri di latte di soia (o altri tipi di latte a piacere);

un pizzico di cannella in polvere.

Il procedimento è semplicissimo: basterà frullare tutto insieme e gustare!

Infine, un consiglio in più per avere una chioma sana e forte: esiste un altro frutto autunnale che protegge i capelli, grazie al suo contenuto di vitamine e sali minerali. Lo si può dunque aggiungere al frullato, per fare il pieno di sostanze nutritive preziose.

