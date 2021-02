Spaccare la legna è un compito tanto necessario quanto faticoso che molti di noi sono costretti a portare avanti durante l’inverno. Per semplificare questo compito gli svedesi hanno inventato un dispositivo sicuro e facile da usare. Oggi capiremo di cosa si tratta e come utilizzarlo al meglio.

Un compito duro ma necessario

Moltissimi di noi continuano a scaldare la propria casa utilizzando il camino o le tradizionali stufe a legna. Questi sistemi di riscaldamento sono molto efficaci ma presuppongono l’utilizzo di rametti e tronchetti di legno della giusta misura come combustibile.

Spaccare i ciocchi di legno in maniera che possano entrare dentro la stufa non è un compito semplice. Sono necessari, infatti, una grande forza fisica e un certo grado di maestria per utilizzare senza rischi l’accetta.

Per risolvere questo problema nell’articolo “Spaccare la legna è sicuro e facile grazie a questo strumento sorprendente” Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo presentato la barra spaccalegna.

Questo strumento si dimostra sicuramente più sicuro della tradizionale accetta. Ma richiede comunque un certo grado di forza per poter essere utilizzato con successo. Per questo motivo oggi vedremo come utilizzare una sua versione migliorata, lo spaccalegna svedese.

Spaccare legna sembrerà un gioco grazie a questo strumento intelligente

Lo spaccalegna svedese è uno strumento formato da due sbarre d’acciaio di diverse lunghezze collegate tra loro da un ponte in plastica.

Nella parte superiore della prima sbarra si trova un peso movibile, mentre al termine inferiore è presente una lama acuminata.

La seconda sbarra non presenta caratteristiche particolari in quanto ha solamente una funzione di ancoraggio.

Per utilizzare lo strumento è necessario preparare una base di legno alta al massimo 30 cm e munirsi di un trapano. Sulla prima sarà necessario praticare un buco di 20 cm in cui andrà inserita la prima sbarra dello spaccalegna svedese.

Basterà poggiare sulla base di legno il tronchetto che si vuole spaccare. Posizionare la lama sul ciocco, portare in alto il peso e lasciar cadere lo stesso verso il basso. La forza di gravità ci permetterà così di dividere in due i pezzi di legno con facilità senza dover utilizzare forza fisica. In poco tempo spaccare legna sembrerà un gioco grazie a questo strumento intelligente.