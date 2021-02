Anche se la primavera è ormai quasi alle porte molte parti d’Italia sono ancora strette dalla morsa del gelo. Tra i vari sistemi di riscaldamento diffusi nel nostro Paese, moltissimi utilizzano ancora la legna come combustibile. Purtroppo, spaccare i ciocchi tradizionalmente, ossia attraverso l’utilizzo di un’accetta, non è facile e può dimostrarsi particolarmente faticoso. Ecco perché oggi vedremo come utilizzare la barra spaccalegna, un’alternativa sicura alle tradizionali accette. E anche facile da usare.

I rischi della tradizionale accetta

Uno degli inconvenienti legati al caminetto e alle più moderne caldaie è legato alla necessità di tagliare i ciocchi di legna più grandi in parti più piccole. L’utilizzo dell’accetta per portare a termine questo compito si dimostra sicuramente pratico e veloce, ma richiede una certa perizia e non è scevro da rischi.

Una piccola svista nell’utilizzo di questo strumento può infatti portare l’utilizzatore ad infliggersi delle ferite anche di grave entità. Per ovviare a questi rischi sono stati inventati nel corso del tempo degli strumenti più facili da utilizzare e sicuramente meno rischiosi. Tra questi spicca la barra spaccalegna, un dispositivo economico che non richiede una grande esperienza né dispendio di energia per essere utilizzato.

Spaccare la legna è sicuro e facile grazie a questo strumento sorprendente

La barra spaccalegna è uno strumento dal design molto semplice che permette a persone con una limitata forza muscolare di spaccare agevolmente i ciocchi di legna.

Questo dispositivo è formato da due barre di metallo posizionate una dentro l’altra. Al termine della barra superiore è posizionato un peso, mentre alla fine di quello inferiore un piccolo cuneo. Il funzionamento di questo strumento è molto semplice.

Si posiziona il pezzo di legno che si intende spaccare in verticale su una superficie piana. A questo punto si inserisce il cuneo al centro del ciocco e, facendo forza sulla parte superiore, si spinge verso il basso fino a spaccarlo in due.

Nel caso non si sia capito in maniera precisa il funzionamento di questo dispositivo su YouTube sono presenti numerosi video che ne spiegano il funzionamento. Eliminando i rischi legati al movimento libero dell’accetta e focalizzando la spinta sarà possibile spaccare la legna in maniera facile, sicura e veloce.

Detto questo, è importante ricordare, comunque, che stiamo parlando di strumenti a lama che vanno utilizzati con molta attenzione per evitare sgradevoli incidenti. Tuttavia, con le dovute accortezze, spaccare la legna è sicuro e facile grazie a questo strumento sorprendente.