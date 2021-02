Prima di comprare dei prodotti artificiali per profumare la casa è meglio valutare quali sono le alternative la natura ci può offrire. Esistono infatti tantissime varietà di fiori capaci di profumare i nostri ambienti a costi decisamente contenuti. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo spiegarvi tutti i trucchi per coltivare in casa una pianta di gardenia.

La gardenia

La gardenia è un piccolo arbusto dalle origini asiatiche che profuma le nostre case ormai da secoli. Molto somigliante ad una camelia in miniatura, i fiori di questa pianta si differenziano dalle lontane cugine grazie ad un profumo irresistibile.

Purtroppo, questo piccolo arbusto è tanto bello quanto delicato, tanto che poche persone riescono a coltivarlo al meglio. Seguendo i semplici consigli spiegati in questo articolo tutti quanti potranno però approfittare delle straordinarie caratteristiche di questa pianta per profumare gli ambienti di casa.

Casa sempre profumatissima grazie a questa pianta elegante

Per coltivare in vaso la gardenia è necessario scegliere il terriccio giusto. Questa pianta, infatti, necessità di un terreno acido per poter crescere al meglio e, come molte piante, teme particolarmente i ristagni d’acqua.

Per questo motivo è consigliato comprare un terriccio dedicato. Oppure mischiare a della terra della torba e possibilmente della sabbia.

Per evitare ristagni prima di travasare la pianta adagiare nella parte bassa del vaso della ghiaia.

Una volta travasata la pianta è necessario decidere dove posizionarla. La gardenia è una pianta che teme particolarmente gli sbalzi di temperatura. E non ha bisogno di una esposizione solare diretta. Per questo motivo è preferibile posizionarla lontano dai termosifoni. E vicino, ma non direttamente sotto, le finestre di casa.

Una volta scelta la sistemazione giusta è importante ricordarsi di nebulizzare la pianta fino alla comparsa dei primi fiori. E di innaffiare abbondantemente. È necessario, inoltre, ricordarsi di fertilizzare la pianta almeno una volta ogni due settimane.

Abbiamo così spiegato come rendere la casa sempre profumatissima grazie a questa pianta elegante. Questo non ci impedisce però di impreziosire e profumare le nostre case utilizzando solamente i fiori di questa magnifica pianta. Per farlo potrebbe essere necessario coltivare un numero elevato di gardenie in giardino, dove crescerebbero sicuramente meglio. Per farlo nel modo giusto, vi rimandiamo all’articolo dedicato: “È il momento giusto per piantare questo fiore profumatissimo e delicato nel nostro giardino“.