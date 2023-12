Visto il recente ribasso, potrebbe essere in arrivo una buona occasione di acquisto per un titolo azionario caratterizzato da una forte sottovalutazione e dividendo superiore all’8%. Stiamo parlando delle azioni BFF Bank il cui ribasso era stato ampiamente anticipato, ma che, come detto in precedenza, potrebbe offrire a chi è fuori dal titolo l’occasione per rientrare a prezzi più bassi.

I punti di forza e di debolezza

I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori, per cui è particolarmente redditizia. La società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 10,52 per 2023 e di 9,59 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato.

La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato. Allo stato attuale il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 17%.

La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell’azienda.

Il rendimento del dividendo

Negli ultimi anni, con l’eccezione della catastrofe covid, il titolo BFF Bank ha sempre distribuito un ottimo dividendo con rendimento sempre superiore al 7%. È anche importante notare che il payout del dividendo è a livello contenuto, intorno al 60%.

Sottovalutazione e dividendo superiore all’8% rendono queste azioni molto interessanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 14 dicembre a quota 10,12 €, in ribasso del 3,34% rispetto alla seduta precedente.

Con la peggiore performance di giornata tra i titoli azionari a media capitalizzazione, le azioni BFF Bank hanno decisamente invertito la rotta e di fatto sconfessato la proiezione rialzista (linea continua) indicata in figura. A questo punto, quindi, è in corso la proiezione ribassista indicata dalla linea tratteggiata. Da notare che il ribasso del 14 dicembre si è fermato proprio sul primo supporto importante in area 10,11 €. La rottura di questo livello in chiusura di giornata potrebbe favorire una nuova accelerazione ribassista. In caso contrario il rialzo potrebbe ripartire.

