Per Brembo si preannunciano tempi duri a Piazza Affari-Foto da pexels.com

Brutto segnale ribassista sulle azioni Brembo che adesso potrebbero accelerare al ribasso. In questo caso ci troveremmo di fronte a un’occasione di acquisto o all’inizio di un lungo ribasso?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Negli ultimi quattro mesi, il giudizio degli analisti è notevolmente migliorato. Tuttavia, come si vede dalla figura seguente, il rating dato dai vari analisti può variare molto. Si passa, infatti, da tre che hanno pubblicato il rating Compra adesso a uno che ha un rating Vendi. In media, il rating degli analisti è Compra.

Dal punto di vista del target di prezzo, poi, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 22%. Anche nel peggiore degli scenari, però, la sopravvalutazione di Brembo rimane limitata al 5% circa.

Le buone notizie, però, si fermano qua. Le prospettive di fatturato del gruppo, infatti, sono state recentemente riviste al ribasso. Tale cambiamento nelle previsioni evidenzia il pessimismo degli analisti riguardo alle vendite della società. Anche le aspettative di utili sono state riviste al ribasso.

Dal punto di vista della valutazione attraverso i multipli di mercato, poi, emerge uno scenario abbastanza neutro. Sia il rapporto prezzo su utili che il rapporto prezzo su fatturato, infatti, sono molto vicini ai livelli spartiacque tra sottovalutazione e sopravvalutazione. Possiamo, quindi, dire che le quotazioni attuali sono abbastanza in linea con il reale valore della società.

Segnale ribassista sulle azioni Brembo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Brembo (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 13 dicembre in ribasso del 2,21% rispetto alla seduta precedente a 10,62 €.

Con la rottura del supporto in area 10,69 € si potrebbero essere creati tutti i presupposti per un’accelerazione ribassista secondo lo scenario indicato in figura. Solo un immediato recupero di area 10,69 € potrebbe favorire una ripresa dl rialzo.

Articoli che potrebbero interessarti

Fino a 3.000 euro per il Bonus mamma, ecco di cosa si tratta