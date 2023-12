Le previsioni degli analisti di Wall Street per 3 titoli nel 2024. Ecco alcuni di quelli che potrebbero conoscere una notevole ripresa

Siamo ormai a metà dicembre e ci avviciniamo all’inizio di un nuovo anno, che si prospetta ricco di interessanti sfide per gli investitori. Scopriamo che cosa ha da dire Wall Street su alcuni titoli che nel 2024 potrebbero conoscere una notevole ripresa.

È ormai giunto il termine del 2023, anno in cui alcune aziende hanno conosciuto un bilancio fiscale negativo.

Ciò non vuol dire, però, che il 2024 sarà altrettanto nefasto, specialmente per alcuni titoli in particolare. Secondo le previsioni degli esperti, infatti, ci sono delle aziende potrebbero conoscere una significativa ripresa durante l’anno che sta per arrivare. A breve ti illustreremo le previsioni degli analisti di Wall Street per 3 titoli nel 2024.

FMC (NYSE: FMC)

Si tratta di un’azienda che offre prodotti per la disinfestazione e la protezione delle colture e che ha conosciuto un 2023 non del tutto positivo.

Per il 2024 gli esperti di Wall Street prevedono però un aumento degli utili del 6%. Il target potenziale datole dal mercato ammonta a 98-100 dollari. Il prezzo attuale è a 60,23 dollari.

ResMed (NYSE:RMD)

Cambiamo completamente settore e trattiamo di un’azienda che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di dispositivi medici. Per il 2024 si prevede un aumento dei ricavi del 7% circa. Il target potenziale attribuitole a questo titolo è di 190-200 dollari. Il prezzo attuale è a 172,64 dollari.

Le previsioni degli analisti di Wall Street per 3 titoli nel 2024: Solaredge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG)

Siamo stavolta nel campo delle energie rinnovabili, con un’azienda che si occupa della progettazione, dello sviluppo e della vendita di sistemi a corrente continua per gli impianti fotovoltaici.

Anche in questo caso, Wall Street ha previsioni molto positive per il 2024 e cioè una crescita dell’EPS del 18,2%. Il mercato le assegna un target potenziale di circa 190-200 dollari. Il prezzo attuale è a 96,32 dollari.

Ecco quindi svelati alcuni dei titoli che, a breve, potrebbero conoscere una ripresa notevole. Non resta che seguirli per capire se le previsioni degli analisti di Wall Street si riveleranno parzialmente o del tutto veritiere. Come ben si sa sui mercati può accadere sempre di tutto e nulla va dato per scontato.

Lettura consigliata

Le prospettive per le assunzioni in Italia nel 2024, saranno in crescita o in calo? Scopriamolo