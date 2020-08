L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha intimato a 12 banche primarie di attenersi a determinati comportamenti. Nello specifico in fatto di sospensione dei mutui ed erogazione di finanziamenti agevolati.

BNL, Banco BPM, UBI, Crédit Agricole, Credem, MPS, Banca Popolare Sondrio, Creval, BCC Pisa, Compass, Agos e Fiditalia non hanno avuto un comportamento corretto nei confronti dei clienti. In particolare nel concedere informazioni e definire tempi e modalità riguardo ai provvedimenti stabiliti dai due decreti Cura Italia e Liquidità. Ci riferiamo all’accesso al credito garantito al 100% dallo Stato. Ma anche alla moratoria sui mutui dei privati cittadini. L’AGCOM ha fatto una moral suasion e le banche hanno rivisto la posizione.

Cosa era successo

Privati ed imprese lamentavano delle storture da parte delle banche e delle finanziarie. Quest’ultime hanno fornito informazioni insufficienti o poco chiare sui tempi di accesso alla sospensione delle rate dei mutui. Inoltre l’AGCOM ha rilevato una discrasia sulla comunicazione dei tassi di interesse applicati alla fine della proroga.

La reazione delle banche

Le banche hanno accettato di buon grado e hanno adottato gli accorgimenti suggeriti dall’AGCOM in merito a trasparenza e chiarezza delle informazioni da dare ai clienti.

Le banche sui propri siti e documenti hanno indicato con maggiore precisione la tempistica massima di risposta alle richieste di sospensione ed erogazione dei finanziamenti. Lo stesso atteggiamento è stato fatto per i maggiori costi dovuti per gli interessi maturati nel periodo di sospensione delle rate. Le banche per essere ancora più trasparenti hanno utilizzato una tabella di esemplificazioni.

La chiarezza prima di tutto

Imprese e privati vivono già una condizione difficile per via del coronavirus. L’AGCOM con questo intervento ha contribuito ad assicurare a consumatori e imprese maggiore tranquillità per ottenere sostegno economico indispensabile per affrontare l’attuale emergenza. Imprese e privati hanno ottenuto giustizia in merito alle clausole di sospensione dei mutui ed erogazione di finanziamenti agevolati.