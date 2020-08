I mercati americani rompono gli indugi e accelerano al rialzo: dove sono diretti? Fino a quando potranno continuare a salire incuranti di quanto sta succedendo negli USA?

Porsi delle domande è d’obbligo visto che se settimana scorsa ci eravamo lasciati con qualche dubbio sulla tendenza di breve quando scrivevamo

Le quotazioni dopo aver rotto al ribasso i supporti della proiezione rialzista (linea continua) si sono avvicinate pericolosamente al supporto in area 26.450 e lo hanno rotto al ribasso. Tuttavia l’ultima seduta della settimana ha riportato le quotazioni in prossimità della resistenza chiave. Ci sono, quindi, le condizioni per una discesa almeno fino in area 25.427, ma con un piccolo sforzo i rialzisti potrebbero nuovamente prendere il sopravvento.

Durante la settimana appena conclusasi non solo c’è stato un piccolo sforzo dei rialzisti, ma addirittura una enorme dimostrazione di forza. Abbiamo assistito, infatti, a cinque sedute consecutive al rialzo.

I mercati americani rompono gli indugi e accelerano al rialzo: dove sono diretti secondo l’analisi grafica e previsionale?

Time frame giornaliero

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 7 agosto a quota 27.433,48 in rialzo dello 0,17% rispetto alla seduta precedente.

Al momento la tendenza in corso è rialzista e non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 28.081. A seguire gli altri obiettivi si trovano in area 30.195 e 32.390.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 26.796 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ha visto una nuova conferma della forte resistenza in area 26.045. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 33.921. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 41.798 (III° obiettivo di prezzo).

I ribassisti prenderebbero il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusura settimanali inferiori a 26.045.

Time frame mensile

Il mese procede come da copione. Una chiusura di agosto superiore a 26.109 rafforzerebbe lo scenario che prevede il raggiungimento di area 33.869, prima, e di area 41,762, poi.

Solo chiusure mensili inferiori a 26.109 metterebbero in crisi il rialzo di lungo periodo.

