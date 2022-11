Sorprenderà scoprire quali segni sono ansiosi e nervosi e quali rompiscatole

Analizzare le caratteristiche dei segni zodiacali potrebbe essere importante per capire i comportamenti delle persone che ci circondano. Spesso quest’operazione ci porta a scoprire lati contrastanti che lasciano a bocca aperta. Per esempio, il segno del Cancro è considerato uno di quelli maggiormente legati alla famiglia che difenderebbe anche a costo della propria vita. Forse perché conscio dei tanti pericoli che il Mondo nasconde può diventare molto ansioso. A incidere è anche l’influenza della Luna che crea incertezza.

Preoccuparsi prima del tempo delle cose che potrebbero succedere, non permette a questo segno di vivere in pieno e di godere degli affetti e delle amicizie. Il vero lato negativo di questa parte del carattere è che spesso i nati sotto il segno del Cancro tendono a trasferire sugli altri la propria ansia rendendo difficile la vita in comune. Chi vive o frequenta persone di questo segno dovrebbe essere munito di pazienza, perché è necessario stare vicini alle persone che amiamo consolandole e rassicurandole. Loro poi riusciranno a fare un passo verso di noi.

Un segno che non perdona

Sorprenderà scoprire quali segni vivono contraddizioni che ci sembrano assurde ma che potrebbero incidere nei rapporti personali. Come per il segno dei Gemelli che sono curiosi e tendono ad approfondire conoscenze, studi, hobbies e passioni. Partecipano attivamente alla vita delle persone e le coinvolgono nelle attività preferite come quella della cucina. È piacevole frequentare il segno dei Gemelli fino a quando non diventano permalosi. Una battuta sbagliata e la serata è rovinata. Eppure nello zodiaco è il segno con maggior senso dell’umorismo.

Questa incongruenza crea nervosismo soprattutto nei rapporti di coppia. Per i Gemelli le incongruenze e la doppiezza sono tipici e dovremmo essere abituati quando si tratta di una persona che conosciamo bene. Ma è disarmante come dopo una prima attenzione nei nostri confronti, questo lato positivo diventi negativo. Noi siamo lusingati ma la persona che abbiamo vicino potrebbe iniziare a vivere uno stato di paranoia finendo per metterci paura. Non è facile raffrontarsi con questo atteggiamento, ma dobbiamo essere comprensivi. Le attenzioni che questo segno può avere nei nostri confronti potrebbero alla lunga mancarci.

Una contraddizione vivente

È un segno che fa della praticità e della disciplina una vera religione. Eppure il controllo certe volte non basta. Ci sorprenderà scoprire quali segni vivono nell’ansia soprattutto se facciamo riferimento alla Vergine. Segno di terra molto prudente, analizza le situazioni, le pondera e riflette prima di agire. Nonostante questo vive stati di ansia che non riguardano grandi problemi, ma piccoli dettagli. Ciò che per noi è normale per loro è fonte di paura e insicurezza. È sbalorditivo scoprire quanti dubbi è in grado di avere questo segno e di come sia estremamente pragmatico nella risoluzione dei problemi.

Quando ci capita di vivere o frequentare chi è nato sotto il segno della Vergine e lo vediamo impegnato a lottare con i propri dubbi, non interveniamo in maniera decisa. Lasciamo che riacquistino il controllo e si sentano più sicuri. Anche l’ansia diminuirà in quel momento. Loro tendono ad accumularla di volta in volta, ma il Sole e la Luna sotto cui sono nati potrebbero aiutarli a mitigare l’esplosione quando non ne potranno più.

Un segno piacevole da frequentare

Manco a dirlo tra i i segni più ansiosi c’è quello della Bilancia. Alla perenne ricerca dell’equilibrio, quando non lo trovano il malumore sfocia in ansia. Eppure si tratta quasi sempre di persone piacevoli, pacifiche ed educate. Frequentarle è un privilegio, impossibile non trovarsi bene. Non amano liti e violenza, sono empatici e si adattano.

Aiutiamoli a ritrovare l’equilibrio, il loro carattere positivo tornerà a predominare sui demoni nevrotici che potrebbero rovinare qualche serata. Così come ci sorprenderà scoprire quali segni sono più lontani da noi, ci sorprenderà pure vedere in che modo potrebbero avvicinarsi quando decidiamo di dare loro una mano.

Sorprenderà scoprire quali segno sono ansiosi e chi può rovinarci una serata

Un segno in grado di mandarci pazzi certe volte potrebbe essere quello dei Pesci. Uno dei più sensibili ed empatici ma anche uno dei più rompiscatole. Hanno bisogno di stare al centro dell’attenzione e se non si sentono stimati e coccolati possono rendere la vita impossibile a chiunque. Le richieste sono continue e se vogliamo sfuggire a questo attacco dovremmo posizionarli in un palcoscenico e accendere i riflettori. Si calmerebbero in un attimo.

La consapevolezza del fatto che il buonumore può trasformarsi rapidamente in irritazione li rende ansiosi e nervosi. Non dovremmo prendercela con loro, sono fatti in questo modo. Cercando di capire cosa ha cambiato il loro umore repentinamente, potremmo aiutarli. Sorprenderà scoprire quali segni sono in grado di crearci difficoltà, ma quando si tratta di amore o amicizia vale la pena lottare per tenerci stretti gli affetti.