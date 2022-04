L’asparago è uno degli ortaggi dotati di notevoli proprietà benefiche e che dovremmo assolutamente portare in tavola in primavera. Le sue origini sono asiatiche, ma questa pianta perenne viene coltivata in tutta Europa. L’asparago appartiene alla famiglia delle Liliaceae, la stessa dell’aglio e della cipolla. In Italia si può acquistare nel periodo primaverile, in particolare tra aprile e giugno. Si coltiva in pieno campo ma cresce anche spontaneamente nei boschi e nei terreni incolti.

Anziché con i soliti olio e limone, ecco come insaporire gli asparagi lessi utilizzando questo condimento veloce e leggero

L’asparago ha pochissime calorie (circa 20 calorie ogni 100 grammi) ed è un alimento che si potrebbe consumare anche durante la dieta. Le sue proprietà sono davvero notevoli. Molto importante è la presenza delle fibre, che sarebbero utili per l’intestino. La vitamina B, poi, favorirebbe il funzionamento del metabolismo. La vitamina K e il calcio aiuterebbero le ossa.

Gli asparagi sono molti versatili e possono essere preparati in diversi modi. Se non vogliamo appesantirci, possiamo cucinarli lessi, conditi con un filo di olio EVO o del succo di limone. Ma possiamo anche insaporire i nostri asparagi utilizzando un condimento molto particolare. Anziché con i soliti olio e limone, diamo sapore al nostro ortaggio di stagione preparando questa salsa a base di yogurt.

Ingredienti:

500 g di asparagi;

200 g di yogurt greco;

succo di mezzo limone;

erba cipollina q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Laviamo gli asparagi ed eliminiamo la parte più dura del gambo (la parte finale). Peliamoli partendo dall’alto verso il basso. Con l’aiuto di uno spago, leghiamo gli asparagi in piccoli mazzettini e lessiamoli in abbondante acqua salata, per circa 10 minuti. Le punte dovranno rimanere fuori dall’acqua, si cuoceranno ugualmente. Nel frattempo occupiamoci della salsa. Versiamo lo yogurt greco in una ciotola e cominciamo ad ammorbidirlo. Uniamo il succo di mezzo limone, l’olio EVO e l’erba cipollina sminuzzata. Aggiustiamo di sale. Amalgamiamo poi tutti gli ingredienti, fino a formare una salsa omogenea e liscia.

Scoliamo i nostri asparagi ed eliminiamo lo spago. Sistemiamoli quindi su un piatto da portata. Versiamo sopra la salsa o serviamola a parte. I nostri asparagi sono pronti per essere offerti a parenti e amici. Un piccolo consiglio. Possiamo sostituire l’erba cipollina con delle foglioline di menta. Questa erba aromatica aggiungerà sapore e freschezza.

