I The Game Awards sono uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di videogiochi di tutto il Mondo. Anche quest’anno non si sono fatti attendere e ci sono stati tantissimi annunci e presentazioni. Geoff Keighley ha condotto ben tre ore di evento e gli spettatori hanno potuto assistere a gameplay, anticipazioni e tantissime sorprese.

Fare un elenco completo di tutti i titoli presentati sarebbe impossibile in poco spazio: ecco perché ne vogliamo suggerire alcuni. Dall’anno prossimo, infatti, sono questi i videogiochi più attesi assolutamente da non perdere nei prossimi mesi presentati ai The Game Awards 2021.

Tanti nuovi annunci

Gli amanti degli strategici in tempo reale gioiranno: torna, infatti, Homeworld, pluripremiata saga dall’ambientazione sci-fi, con il terzo capitolo. Arriverà su Steam nel quarto trimestre 2022 ed è prodotto e realizzato da Blackbird Interactive e Gearbox Publishing.

Altro grande ritorno per un Brand arcinoto sarà Monster Hunter Rise: Sunbreak. L’espansione del gioco arriverà in estate su Switch da Capcom.

Anche la saga di Persona, amatissima da tanti giocatori nel Mondo, vedrà un nuovo tie-in con Persona 4 Arena Ultimax. Un picchiaduro che vedrà un cast di personaggi conosciutissimi. Ritorna anche Senua, protagonista della serie Hellblade, nel secondo capitolo della saga d’avventura di Ninja Theory. Un trailer spettacolare realizzato totalmente con il motore grafico del gioco che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Torna anche Alan Wake, nel tanto atteso sequel del thriller paranormale con elementi psicologici a opera di Remedy Entertaiment.

Spazio, poi, ai grandi nomi. La saga di Star Wars si amplia con Eclipse, titolo action ambientato nella Prima Repubblica. Warner Bros ha poi svelato la prossima uscita di un titolo action con protagonista Wonder Woman realizzato da Monolith Productions.

Trattandosi degli stessi autori de L’Ombra di Mordor e L’Ombra della Guerra, è lecito aspettarsi un’avventura action mozzafiato ambientata nell’universo Dc Comics.

A questa si abbinerà anche Suicide Squad: Kill the Justice League, un folle co-op con protagonisti i supercattivi del mondo di Superman e Batman. Horizon: Forbidden West vedrà il ritorno di Aloy, personaggio molto amato, in un nuovo viaggio nell’Ovest proibito.

Sonic, il famoso porcospino blu di SEGA, sarà protagonista non solo del sequel del suo recente film di successo – con Jim Carrey nel ruolo dell’arcinemico Professor Robotnik – ma anche di un nuovo videogioco: Frontiers.

Infine, hanno rubato la scena l’avventura fantasy Forspoken ed Elden Ring, erede della serie Dark Souls, che vanta una storia creata da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin.