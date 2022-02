Al giorno d’oggi, utilizziamo lo smartphone nella maggior parte degli ambiti della nostra vita quotidiana. Grazie alla connessione internet, gli smartphone, oltre a permetterci di restare in contatto con i nostri amici, diventano necessari anche per sbrigare piccole noie quotidiane. Basti pensare alle ricerche in rete, all’uso delle mappe o alle applicazioni utilizzate di frequente. Sul mercato possiamo trovare diversi dispositivi, che si differenziano in base alla qualità e ai costi. Questi ultimi potrebbero essere decisamente elevati, nel caso di dispositivi che ci garantiscono alte prestazioni. Ovviamente, in base all’uso che ne facciamo e alle prestazioni dello stesso, potremmo scegliere di acquistare un cellulare piuttosto che un altro. Sono questi i cellulari economici e a basso costo da non lasciarci scappare.

Esigenze

Prima di acquistare un cellulare nuovo, dovremo capire al meglio quali sono le nostre esigenze e per cosa lo utilizzeremo. Infatti, se cerchiamo uno smartphone da utilizzare sul lavoro, dovremmo optare per un cellulare di alta qualità. Ovviamente, gli smartphone a basso costo, al pari di quelli dai costi più elevati, ci consentono di svolgere la maggior parte delle funzioni. Pertanto, potrebbero essere ideali per i nostri figli come primo cellulare ma anche per noi se non abbiamo grosse pretese. Infatti, generalmente, gli smartphone si differenziano in termini di RAM, memoria interna, fotocamera, o altri parametri. Dunque, prima di fare questo acquisto dovremmo ragionare al meglio sulle caratteristiche peculiari di ogni dispositivo.

Sono questi i cellulari a meno di 100 euro e di ultima generazione da comprare subito

Sul mercato ci sono diversi marchi, che ci offrono cellulari soddisfacenti seppur con un budget limitato. In termini di sistema operativo, se vogliamo spendere meno di 100 euro, dovremmo evitare l’iOS, poiché il modello meno caro potrebbe superare abbondantemente questa cifra. Tuttavia, potremmo comunque scegliere tra un’ampia lista di dispositivi Android. Andiamo a vedere alcuni cellulari di ultima generazione, prendendo come riferimento i prezzi di listino dei principali rivenditori online ufficiali di telefonia. Pertanto, andremo a riportare i prezzi medi:

Alcatel 1 B. Compatto in termini di pollici, caratterizzato da un display da 5,5”, è un telefono semplice che promette buone prestazioni. Questo dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo AndroidTM 10 (Go edition): una versione di Android leggera e semplificata. Un telefono dual SIM, con una RAM da 2 GB, affidabile in termini di batteria e uso prolungato nel tempo. Il prezzo medio del dispositivo si aggirerebbe intorno agli 86,00 euro circa.

Wiko View4 Lite. Un cellulare dual SIM che si lascia apprezzare dall’ampia memoria e dalla lunga durata della batteria in termini di carica. Ha una RAM da 2 GB e una memoria interna da 64 GB espandibile, caratterizzato una tripla fotocamera per gli amanti delle foto. Il prezzo medio di questo dispositivo si aggirerebbe intorno ai 90 euro circa.

Sul mercato ci sono molti dispositivi con differenti caratteristiche. Oltre ai due di cui abbiamo parlato, ci sono alcuni cellulari il cui prezzo medio si avvicinerebbe intorno alle 100 euro. Tra questi, lo Xiaomi Redmi 9AT e il Motorola Moto E6i.

