Nella nostra cucina, ci sono elettrodomestici ai quali non potremmo rinunciare. Alcuni, rispetto ad altri, ci semplificano di gran lunga la giornata. Tra questi, il forno, attraverso cui cuciniamo le nostre pietanze preferite, oltre a sbizzarrirci nella preparazione di gustose ricette. Tuttavia, ce n’è uno che ci aiuta davvero a fare di tutto: il robot da cucina. Il più famoso è il Bimby, che ci permette di impastare, mescolare, tritare, friggere, cuocere a vapore e cucinare in maniera comoda e soprattutto rapida. Oltre agli accessori in dotazione, questo robot ci mette a disposizione anche un piccolo ricettario con suggerimenti, da cui prendere ispirazione. Tuttavia, oltre a questo noto robot, ve ne sono altri simili. Pertanto, ecco quali sono le 3 ottime alternative tra cui scegliere e che potrebbero soddisfare le nostre esigenze.

Il mondo dei robot da cucina

Ampio e variegato è il mondo dei robot da cucina, colmo di modelli che ci assicurano le prestazioni che ricerchiamo. Nello specifico, questi ci facilitano le preparazioni in cucina e ci permettono di ottenere buoni risultanti nel minor tempo possibile e con pochissimo sforzo. Oggigiorno, grazie ai robot, è come se avessimo qualcuno al nostro servizio e che ci aiuta per le complicate preparazioni culinarie. Questi intuitivi elettrodomestici potrebbero facilitare anche i neofiti nella preparazione di appetitose portate. Infatti, il robot, oltre a compiere piccoli passaggi di una ricetta, spesso è anche in grado di realizzarla per intero.

Ci permette di impastare, mescolare, tritare, friggere, cuocere a vapore e cucinare ma ci sono 3 alternative a questo robot da cucina

Sono tanti i modelli presenti sul mercato tra cui possiamo scegliere. Tutti conosciamo il famoso robot della Vorwerk, noto come Bimby, facile da utilizzare, che ci consente di portare in tavola deliziose portate in poco tempo.

A ogni modo, sono diversi i robot che si ispirano al Bimby con costi piuttosto variabili. I modelli, che andremo a vedere, potrebbero avere un buon rapporto qualità prezzo e sono caratterizzati da svariate funzioni. La fascia di prezzo, a cui faremo riferimento, secondo i siti ufficiali, si aggira all’incirca tra i 200 euro e i 350 euro. Ecco i robot di cui parliamo:

Klarstein Grand Prix. Un robot da cucina tuttofare: potrebbe aiutarci a cucinare qualunque ricetta in maniera semplice e veloce. Il prezzo si aggirerebbe intorno ai 234,99 euro. Tra le cose positive, spicca certamente la sua dimensione compatta. È, infatti, ideale per essere posizionato negli spazi ristretti della nostra cucina. Inoltre, ha in dotazione vari accessori con cui potremo variare le differenti cotture;

Moulinex Clickchef. Compatto e versatile, dotato di diverse funzioni, questo robot ci permette di preparare la cena anche per 4 persone contemporaneamente. Potremmo lasciarci ispirare nella preparazione di golosi manicaretti grazie al ricettario in dotazione. Il prezzo si aggirerebbe intorno ai 299,99 euro;

Cecotec Mambo 10090. Un robot da cucina multifunzione, caratterizzato da un’applicazione scaricabile direttamente sui nostri cellulari, su cui possiamo scegliere tra un vasto catalogo di golose preparazioni. In questo caso, il prezzo si aggirerebbe intorno ai 319,00 euro.

Lettura consigliata

Ecco come risparmiare nel 2022 con il Bonus mobili ed elettrodomestici al 50%, in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate