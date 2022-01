Il periodo pandemico che, forse, ci si sta lasciando alle spalle ha dato la possibilità a moltissime persone di avvicinarsi alla lettura.

I libri sono diventati i migliori amici durante quarantene, isolamenti e chiusure generalizzate.

Sicuramente un’occasione per capire quanto la lettura possa diventare terapeutica in alcuni momenti della vita.

Purtroppo molti, anche in età adulta, continuano ad associare questa attività alla noia provata durante la lettura dei grandi classici negli anni scolastici.

Eppure leggere può davvero renderci delle persone migliori con la capacità di affrontare al meglio la vita.

Tra i libri che andrebbero letti almeno una volta e, perché no, anche riletti a distanza di anni ce ne sono due in particolare.

Sono questi i 2 romanzi più amati di sempre da leggere assolutamente nella vita per arricchirsi interiormente

Il primo libro di cui si tratterà è un grande classico della letteratura italiana scritto da Luigi Pirandello “Uno, Nessuno e Centomila”.

Di sicuro legata ai ricordi delle scuole superiori la storia del tormentato Vitangelo Moscarda non ci apparirà nuova.

Un personaggio, quello del romanzo, complesso che entra in una sorta di crisi esistenziale in seguito alla banalissima osservazione fattagli dalla moglie.

Da un naso che pende leggermente da un lato nascono domande che il protagonista non si era mai posto in precedenza. Se noi ci vediamo in un modo ma gli altri ci vedono in un altro chi siamo veramente? Una paranoia che ne mina le certezze e lo porta a ricercare ossessivamente la propria identità.

Cercare di capire come lo vedano effettivamente le persone lo rende inquieto e lo trasporta verso una nuova consapevolezza.

L’idea che si ha di sé non corrisponde quasi mai a quella che hanno gli altri di noi.

La montagna incantata

Il secondo romanzo che merita di essere letto e riletto è un altro classico, forse meno conosciuto, scritto da Thomas Mann.

Si tratta de “La montagna incantata” pubblicato nel 1924. Un grande classico che, tra le altre cose, analizza la paura del cambiamento e della paura che ne consegue.

Il romanzo è ambientato in un sanatorio svizzero dove il protagonista Hans Castorp arriva in visita al cugino malato di tubercolosi.

La semplice visita si trasforma, poi, in una sorta di ricovero dove la vita del protagonista viene inglobata nel microcosmo della struttura.

La storia del romanzo attraversa varie fasi ma il tempo sembra dissolversi all’interno del sanatorio. Le giornate apparentemente tutte uguali sono scandite dall’alternarsi di diversi personaggi molto interessanti.

Realismo, simbolismo, riferimenti filosofici e storici caratterizzano buona parte del romanzo.

Ecco perché sono questi i 2 romanzi più amati di sempre da leggere assolutamente nella vita per arricchirsi interiormente.