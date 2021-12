Molti di noi stanno per radunarsi con parenti e amici per festeggiare le vacanze natalizie. In moltissime case italiane Natale è il momento in cui la famiglia si raduna da tutta Italia per scambiarsi i doni e condividere i pranzi e i cenoni.

Per l’occasione molti decorano l’ambiente a tema natalizio, fanno l’albero e il presepe e adornano con candele e decorazioni. In questo periodo appendere un ramo di vischio è un grande classico, ma ora vedremo alcune alternative. Infatti, non solo il classico vischio anche queste altre piante portano soldi e fortuna. Scopriamo quali sono.

Altre tradizioni da adottare

Il vischio è da sempre considerato una pianta che porta fortuna e prosperità e che allontana la malasorte. L’origine di questa credenza potrebbe avere un’origine celtica e anche se in pochi ci credono realmente, il bacio sotto al vischio è una tradizione ormai irrinunciabile. Se però non lo abbiamo in casa, dobbiamo sapere che esistono altre piante che potrebbero portare fortuna.

Partiamo dall’iperico, che cresce nelle nostre campagne e che ha una antica tradizione di poteri magici e curativi. Da sempre usato per le sue proprietà benefiche e curanti, l’iperico ha dei bellissimi fiori gialli profumatissimi. Sono velenosi, ma per il fatto che fioriscono a giugno si crede che portino fortuna e prosperità. Si crede anche che tenere in casa un rametto di iperico possa portare l’energia protettrice e vitale del sole e allontanare le energie negative.

Non solo il classico vischio anche queste altre piante portano soldi e fortuna

Un’altra pianta da sempre considerata benevola è il sorbo, che con le sue bacche rosse e le sue foglie ricorda molto il pungitopo. In passato i frutti erano usati come medicamenti e per questo erano considerate portafortuna. Non ci resta che andare in collina e procurarci un rametto di sorbo e appenderlo per decorare la casa. Oltre ad inondare di colore l’ambiente, potrebbe anche essere di buon auspicio.

Un’altra pianta che secondo le tradizioni orientali porterebbe protezione dal malocchio e dalla malasorte è la skimmia. Di origine asiatica, questa pianta ricorda un po’ l’albero del pepe e si pensa che possa tenere alla larga gli spiriti malvagi.

Non tutti ci credono, mentre alcuni seguono De Filippo e il suo motto “non è vero ma ci credo”. Nel dubbio, abbellire casa nostra con una di queste piante non ci costa davvero nulla.

